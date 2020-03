Pep Guardiola è sceso in campo per aiutare Barcellona in questo momento difficile. Il tecnico del Manchester City, che non dimentica le sue origini catalane, si è reso protagonista di un gesto generoso, come riporta AS.

Guardiola ha infatti donato un milione di euro alla Fondazione Ángel Soler Daniel, che gestisce il Collegio dei Medici di Barcellona, con l'intento di contribuire nella lotta contro il Coronavirus.

Tale denaro servirà per l'acquisto di materiale sanitario e apparecchiature necessarie ai medici per contrastare il COVID-19 e anche per finanziare la produzione alternativa di respiratori e altri dispositivi tramite stampa 3D.

La cifra donata dal tecnico si va ad aggiungere ai 33mila euro già raccolti dalla fondazione in una sottoscrizione fatta partire il 21 marzo. A beneficiarne non sarà solo Barcellona, ma tutto lo staff medico catalano che ne avrà bisogno, in base a necessità e urgenze.