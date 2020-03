Coronavirus, Klopp si emoziona: "Ho pianto vedendo i medici cantare You'll never walk alone"

Emozionarsi, per davvero, di questi tempi è cosa semplice. Tutto il lavoro dei medici e operatori sanitari, impegnati in prima linea alla lotta del coronavirus, è qualcosa che difficilmente lascia indifferenti. È successo anche a Jurgen Klopp: in un video messaggio - tramite il profilo ufficiale del Liverpool – l’allenatore ha rivelato di esseresi commosso davanti alla scena di alcuni medici e infermieri che fuori dal reparto di terapia intensiva cantavano 'You'll never walk alone' (inno dei reds, ndr).

" Ho ricevuto un video di persone in un ospedale, appena fuori dalla terapia intensiva, che cantavano 'You'll never walk alone', ho cominciato subito a piangere. Ritengo grandioso tutto ciò che stanno facendo, incredibile. Queste persone non solo lavorano ma hanno un grande spirito. Non potrei ammirarle di più di così. Sono abituate ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male. "