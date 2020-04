Kyle Walker rischia grosso. Il calciatore inglese ha ignorato le restrizioni e le regole sulla quarantena per combattere il Coronavirus organizzando un festino con un amico e due ragazze squillo nel suo appartamento. Lo rivela il tabloid britannico Sun sul proprio sito. Uno degli accompagnatori ha affermato che l'asso del Manchester City e dell'Inghilterra li ha invitati per un incontro.

Il giorno prima, scrive il tabloid, lo stesso calciatore aveva invitato i sostenitori a seguire i consigli per rimanere a casa per aiutare il Servizio sanitario nazionale. Walker, che si è scusato per aver violato le restrizioni, ora deve affrontare una probabile maxi-multa da parte dei dirigenti del club per aver ignorato le linee guida sulla salute. Walker ha festeggiato con due ragazze, scrive il Sun, in un appartamento a Hale, nel Cheshire.