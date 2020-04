Coronavirus, Mourinho viola le regole e si allena al parco con alcuni giocatori. Poi si scusa

José Mourinho viola le norme sulla quarantena imposte dal governo inglese per contrastare la pandemia di Covid-19 e finisce nei guai. Lo Special One, come riporta il Daily Mail, è stato pizzicato mentre sosteneva una mini-seduta di allenamento in un parco di Londra insieme a un gruppo ristretto di giocatori composto da Aurier, Ndombele, Sanchez e Sessegnon. Un comportamento, questo, che viola apertamente le regole secondo cui l'attività sportiva all'aperto può essere sostenuta solo in compagnia di un altro membro della famiglia. Sempre secondo il Daily Mail, il Tottenham non sarebbe stato messo al corrente dell'iniziativa di Mourinho e non avrebbe preso bene la cosa. Lo stesso tecnico portoghese ha poi chiesto scusa:

" Ammetto che il mio comportamento non era in linea con le restrizioni imposte dal governo. E' fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte seguendo i consigli del governo al fine di sostenere i nostri eroi del personale medico impegnati a salvare vite "