Coronavirus, Rooney si sfoga contro le istituzioni: "Noi trattati come cavie"

E’ uno sfogo bello e buono, quello di Wayne Rooney; contro le istituzioni e contro il calcio inglese, ultimo di fatto insieme alla Bundesliga a decidere di fermarsi a causa dell’epidemia di Coronavirus. Una presa di coscienza arrivata soltanto venerdì mattina. L’attaccante inglese, oggi in forza al Derby County, formazione di Championship, ha così deciso di dire la sua dalle colonne del Times, che nella sua versione domenicale più ampia, lascia spazio agli approfondimenti e alle nuove firme.

Una di queste è proprio Wayne Rooney, che alla prima uscita non è andato per il sottile:

" Fino all'assemblea straordinaria della Football Association sembrava che i calciatori in Inghilterra fossero trattati come cavie. Il resto dello sport si stava fermando, mentre a noi veniva detto di continuare. Io e i miei compagni fino a giovedì ci stavamo allenando aspettando il discorso di Boris Johnson. Poi finalmente è stata presa la decisione giusta. "

Rooney ha poi così proseguito:

" Alcune persone non saranno felici di questa scelta, ma in questo caso il calcio deve essere messo in secondo piano. È uno sport, è solo uno sport. Se la vita delle persone è a rischio, questa deve venire prima di tutto, indipendentemente dal fatto che tu stia per vincere il titolo, lottando per entrare in Europa o per evitare la retrocessione. Saremo felici di giocare fino a settembre se la stagione dovesse essere prolungata. Se è così, così sia. Questo è il nostro lavoro. Finché sappiamo di giocare in un ambiente sicuro per noi e per gli spettatori, giocheremo. "

Insomma, arrivano così le prime voci fuori dal coro. Anche a fronte di un’emergenza ormai globale; per una situazione che non può più essere ignorata a nessuna latitudine. Rooney prova a scuotere l’Inghilterra. In attesa che decisivo più drastiche per il contenimento, anche a livello sociale oltre che a quello sportivo, vengano prese per tutti.