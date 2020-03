Coronavirus, West Ham: otto giocatori con sintomi in isolamento

Otto giocatori del West Ham si trovano attualmente in isolamento con i sintomi del Coronavirus. Lo ha confermato la vicepresidente del club Karren Brady. “Sono sollevata nel dire che stanno tutti mostrando sintomi lievi e, insieme alle loro famiglie, sembrano stare bene", le sue dichiarazioni al 'Sun'. La squadra continua a lavorare da casa, in attesa di capire se verranno ripresi gli allenamenti dopo l'attuale scadenza, fissata per il 13 aprile.

