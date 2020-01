a breve il servizio completo...

Il tabellino

CRYSTAL PALACE-ARSENAL 1-1 (primo tempo 0-1)

Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; McArthur, Kouyate, McCarthy, Meyer (dal 69’ Tosun), Zaha; Ayew. All. Hodgson

Arsenal (4-3-3): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Kolasinac; Torreira (dal 46’ Guendouzi), Xhaka, Ozil (dal 69’ Martinelli); Pepe, Lacazette (dal 91’ Nelson), Aubameyang. All. Arteta

Arbitro: P. Tierney

Gol: 12’ Aubameyang, 54’ Ayew

Assist: Lacazette, Kouyate

Ammoniti: Pepe, Maitland-Niles, Lacazette (A), McCarthy, Tomkins (C)

Espulsi: Aubameyang



La cronaca in 5 momenti chiave

12’ VANTAGGIO DELL'ARSENAL - Gol dei Gunners alla prima occasione utile: Lacazette pennella un filtrante per l'inserimento in area di Aubameyang che con il destro batte Guaita. L'ex Milan freddo col destro dopo il controllo a seguire col mancino. 14° gol in questa Premier per il Gabonese

53’ PAREGGIO DEL PALACE - Sfortunato l'Arsenal in questa occasione! Dopo un'azione confusa nell'area dei Gunners, Ayew si ritrova la palla tra i piedi e tenta la conclusione. La traettoria del pallone trova una deviazione di David Luiz che scavalca Leno. Sesto gol in campionato per ghanese

67’ ROSSO PER AUBAMEYANG - Entrata killer del gabonese sullo stinco di Meyer. Inizialmente l'arbitro decide per l'ammonizione, ma poi il review della Var cambia la scelta: espulsione diretta per l'autore dell'1-0. Pesante perdita per l'Arsenal che giocherà la seconda parte della ripresa in 10

79’ SALVATAGGIO SULLA LINEA DI SOKRATIS - Tomkins riesce a deviare in porta di testa su un traversone dalla trequarti: l'incornata scavalca Leno, ma viene intercettata appena prima di entrare in porta dal greco. Intervento miracoloso che tiene il risultato sull'1-1

82’ DOPPIA OCCASIONE PER L'ARSENAL - Si salva il Palace! Pepe colpisce il palo con un diagonale fortissimo a Guaita battuto: sul rimpallo si avventa Lacazette che prova il tap-in a botta sicura. Il portiere di casa compie un autentico miracolo trattenendo il pallone