Da Haaland a Bruno Fernandes: i colpi del mercato invernale all'estero

Il gong è suonato: il mercato di gennaio 2020 si è ufficialmente concluso. In Italia, ma anche negli altri tornei europei più importanti, dalla Premier League alla Bundesliga passando per la Liga e la Ligue 1. Dove, così come in Serie A, qualche gustosa operazione "di riparazione" non è mancata.

Premier League: Gedson Fernandes farà dimenticare Eriksen?

Il Liverpool capolista aveva anticipato tutti già prima di Natale con Minamino, poi è tornato a pensare unicamente al campo. Immobile il Manchester City, mentre i cugini dello United, salutata la bandiera Young, hanno puntato in extremis sull'ex Udinese Ighalo e sborsato la cifra record per questa sessione di Premier: 55 milioni di euro, che coi bonus possono arrivare a 80, per Bruno Fernandes. Chelsea bloccato: niente Mertens o Cavani e, dunque, niente addio di Giroud verso la Serie A. E attacco, così come il resto della rosa, rimasto immutato. Ricordate l'ex nerazzurro Cedric? Se l'è preso l'Arsenal. Attivo il Tottenham, che però non ha portato a casa un attaccante per rimpiazzare l'infortunato Kane. Si è consolato con Bergwijn dal PSV, ma ha perso la stella Eriksen: basterà il gioiello Gedson Fernandes (Benfica) per dimenticarla?

Liga: Barcellona in bianco, non arriva il sostituto di Suarez

Strano a dirsi, ma la missione del Barcellona è fallita: i catalani non sono riusciti a regalare al neo tecnico Quique Setien un nuovo elemento offensivo per sopperire all'infortunio di Suarez. Né una prima punta (Cavani, Giroud), né un esterno d'attacco (Rodrigo, Tadic). I botti, semmai, riguardano il futuro: presi il portoghese Trincão e il brasiliano Matheus Fernandes, entrambi per la prossima stagione. Il Real Madrid ha sborsato una trentina di milioni per il baby Reinier, che inizialmente sarà però aggregato al Castilla. L'Atletico Madrid ha riaccolto tra le proprie braccia Ferreira-Carrasco, il Villarreal ha speso 23 milioni per piazzare il colpo Paco Alcacer, mentre Siviglia e Valencia hanno pescato in Italia: Suso da una parte, Murillo e soprattutto Florenzi dall'altra.

Bundesliga: Haaland ed Emre Can, botti a Dortmund

Copertina al Borussia Dortmund, e non potrebbe essere altrimenti: l'uragano Haaland è presente e futuro, il bianconero Emre Can porta esperienza internazionale ad altissimi livelli. Pure il Lipsia, ingolosito dal primo posto in campionato e desideroso di provarci sino in fondo, ha confermato anche sul mercato la propria crescita con Dani Olmo: gran colpo. Un solo rinforzo per il Bayern: Odriozola, arrivato dal Real Madrid. Lo Schalke 04 si è rinforzato con Todibo, "scippato" al Milan; il Bayer Leverkusen col richiestissimo argentino Palacios, per lungo tempo in orbita Inter. E l'Hertha Berlino, sempre più ambizioso, ha accettato la scommessa Piatek.

Erling Haaland von Borussia DortmundGetty Images

Ligue 1: Cavani resta al PSG, Nzonzi va al Rennes

Tutto, naturalmente, è ruotato attorno al nome di Edinson Cavani. Accostato a Barcellona, Chelsea e Inter Miami, il Matador aveva da tempo un accordo con l'Atletico Madrid. Ma le difficoltà del PSG nel reperire un sostituto hanno fatto saltare l'operazione. L'ex napoletano se ne andrà in ogni caso a luglio, ma a parametro zero. Senza squilli il mercato del Marsiglia, la più immediata (si fa per dire) inseguitrice. Mentre il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, si è irrobustito con l'interessante brasiliano Bruno Guimarães, pagato 20 milioni. Al Rennes una vecchia conoscenza della A: Steven Nzonzi, in prestito dalla Roma dopo aver chiuso anzitempo l'avventura al Galatasaray.