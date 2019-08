Doppio Rashford, Martial e l'esordiente James: il Manchester United suona 4-0 il Chelsea

Ne ha ben donde Ole Gunnar Solskjær a dipigere la partenza di Romelu Lukaku come "salutare" per i Red Devils. "Permetterà di dare spazio ai nostri giovani, là davanti", ha detto con tutto l'orgoglio che si respira dalle parti di Old Trafford. Che si è rivelato fatale al malcapitato Chelsea, assemblato senza un vero filo logico dopo l'uscita di Sarri, l'arrivo tardivo di Frank Lampard e quel "transfer ban", che ha obbligato il club di Roman Abramovich a puntare sui prodotti casalinghi. Buoni, come nel caso di Abraham e Mount, disastrosi nel caso di Kurt Zouma, che al centro della difesa dei Blues, ne combina di tutti i colori. Morale della favola? Il Manchester United s'impone 4-0 mandando i londinesi subito in crisi, soprattutto in vista del match di Supercoppa Europea, tutto inglese, che mercoledì li opporrà al travolgente Liverpool di Klopp. A Istanbul ci sarà da parcheggiare il pullman davanti a Kepa?

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-CHELSEA 4-0

Manchester United (4-3-2-1): de Gea; Wan-Bissaka, Shaw, Maguire, Lindelöf; McTominay, Pogba; Pereira (74' James), Lingard (86' Mata), Martial; Rashford (86' Greenwood). All.: Solskjær.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho (73' Kanté), Kovacic; Pedro, Barkley (58' Pulisic), Mount; Abraham (66' Giroud). All.: Lampard.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 18' rig. e 67' Rashford (M), 65' Martial (M), 81' James (M).

Note - Recupero 2+4. Ammoniti: Zouma, Lingard, Jorginho, Abraham, Lindelöf, Martial, Kanté.

Seguono aggiornamenti...