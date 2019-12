È De Bruyne show all'Emirates: 3-0 City in casa dell'Arsenal, Guardiola a -14 dal Liverpool

Partita a senso unico, sin dal secondo minuto. In avvio c’è un’occasione per Martinelli, poi dall’altra parte arriva il gol di De Bruyne. Da quel momento è monologo del City e c’è lo show del belga che chiuderà il suo score con due gol, un assist, un palo e tante occasioni create. L’Arsenal non può far nulla, con la squadra di Ljungberg che non riesce a contrastare in nessun modo le fiammate degli ospiti. Si fa male anche Kolasinac e Özil è sempre più un giocatore irriconoscibile. Vince il City 3-0 che accorcia sul Leicester e resta a -14 dal Liverpool in vetta. L’Arsenal non sfrutta il ko del Chelsea per rientrare nella corsa per il 4° posto, rimanendo a -7 dalla zona Champions.

Tabellino

Arsenal-Manchester City 0-3

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Papastathopoulos, Chambers, Kolasinac (41’ Saka); Guendouzi, L.Torreira (81’ Willock); Pépé, Özil (59’ Smith Rowe), Martinelli; Aubameyang. All. Freddie Ljungberg

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, B.Mendy (85’ Zinchenko); Gündogan (70’ Mahrez), Rodri Hernández, Foden (56’ Bernardo Silva); De Bruyne, Gabriel Jesus, Sterling. All. Pep Guardiola

Marcatori: 2’ e 40’ De Bruyne (M), 15’ Sterling (M)

Arbitro: Paul Tierney

Ammoniti: 17’ Fernandinho, 34’ Rodri Hernández, 61’ Gündogan, 62’ B.Mendy, 72’ Papastathopoulos

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

1’ SUBITO CHANCE PER MARTINELLI - Il brasiliano supera con un gran controllo i due centrali del City, ma arriva Ederson che devia in angolo in uscita

2’ GOL DE BRUYNE - Il City risponde all’Arsenal e trova subito il gol: Fernandinho manda sull’esterno Gabriel Jesus, cross in mezzo dove arriva De Bruyne che con un destro al volo batte Leno per lo 0-1.

De Bruyne - Arsenal-Manchester City - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

15’ GOL STERLING - Tutto troppo facile per il City che trova anche il raddoppio con il gol da due passi di Sterling, appostato sul secondo palo dopo il servizio di De Bruyne.

27’ L’ARSENAL CHIEDE UN RIGORE - Guendouzi finisce a terra in area, ma il centrocampista francese non viene neanche toccato da Otamendi. L’arbitro lascia continuare, ma ci stava il giallo per simulazione per il giocatore dell’Arsenal.

40’ GOL DE BRUYNE - Arsenal in dieci, per l’infortunio di Kolasinac e l’attesa per l’ingresso di Saka, e arriva il gol del 3-0 del Manchester City con il sinistro di De Bruyne che brucia Leno dopo aver superato Guendozi.

Sterling - Arsenal-Manchester City - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

42’ PALO DE BRUYNE - Ci prova ancora una volta il belga dalla distanza, dopo la serprentina di Foden, grande intervento di Leno che manda sul palo.

62’ GABRIEL JESUS CHIUSO DA LENO - Il City non accelera nel secondo tempo e costruisce poche occasioni per il gol del 4-0. Gabriel Jesus ha quella più nitida, ma Leno è bravo in uscita. Poi Chambers salva su Sterling.

Il Tweet

Mesut Özil non contento per il cambio... Se questo è quel che rimane del tedesco, giusto trovargli una nuova sistemazione per l’Arsenal.

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Vero e proprio show del giocatore belga che fa il bello e il cattivo tempo nella trequarti avversaria. Ogni volta che tocca palla, è un pericolo per i gunners. Segna il gol del vantaggio, suo l’assist per il raddoppio di Sterling, sempre suo il gol del tris. Anche un palo e tante altre occasioni. Quando sta bene, è un giocatore top.

Il peggiore

Mesut ÖZIL - Difficile trovare un solo peggiore in questo Arsenal, ma il tedesco vince la ‘sfida’ considerando quanto fatto in campo: niente. Fuori posizione, senza ritmo, mai utile alla causa dei gunners. Qualche fischio per lui al cambio, ma l’Emirates non esagera neanche. Inutile sprecare fischi per lui.