È il Leicester l'anti-Liverpool! 4-1 all'Aston Villa, Vardy a segno per l'8° match di fila

Il Leicester City di Brendan Rodgers non si ferma più. Grazie alla doppietta del solito Jamie Vardy (ottava partita di Premier a segno per la seconda volta in carriera, come Ruud van Nisterlooy, e quota 16 in classifica marcatori raggiunta) e ai timbri di Kelechi Ihenacho e Jonny Evans le Foxes centrano l'ottavo successo di fila e salgono a quota 38 punti in classifica, a 8 lunghezze dal Liverpool schiacciasassi e con 6 attaccature di vantaggio sul City terza forza della classe.

Non è bastato dunque all'Aston Villa di coach Dean Smith il gol di Grealish a siglare il provvisiorio 1-2: il Leicester City al momento risulta ingiocabile ed è forse l'unica valida alternativa a un Liverpool lanciatissimo verso il titolo numero 19, il primo dal 1990 a questa parte. A patto che la squadra delle Midlands Orientali non compia un altro miracolo dopo quello del 2016 o che la banda Guardiola non risorga dalle ceneri.