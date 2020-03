Il Tottenham si schiera in prima linea e offre il suo concreto contributo per combattere l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Il club londinese ha infatti deciso di mettere a disposizione dell'intera comunità il proprio stadio, il Tottenham Hotspur Stadium. Come primo gesto si è deciso di trasformare il parcheggio sotterraneo dell'impianto in una sorta di magazzino per la raccolta di generi alimentari da destinare alle persone più colpite dall'emergenza e più vulnerabili.

Le parole del presidente Daniel Levy

" Siamo sempre stati chiari in merito alla nostra volontà di impegnarci a favore della nostra comunità. E questo aspetto non è mai stato così importante come lo è ora. Siamo immensamente orgogliosi di tutti gli sforzi di coloro che sono coinvolti nella lotta contro il Covid-19 ed questo è solo l'inizio di ciò che siamo disposti a fare per offrire il nostro contributo "