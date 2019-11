Esonerato nella pausa per le Nazionali, Pochettino saluta la squadra sulla lavagna tattica

Mauricio Pochettino è stato esonerato durante la sosta per le Nazionali. Al suo posto è arrivato José Mourinho, ma il tecnico argentino non ha potuto congedarsi da tutti i suoi ormai ex giocatori. Così ha pensato, insieme al suo staff, di lasciare un tenero messaggio sulla lavagna tattica della squadra, che ha già fatto il giro del web.

" Un grande grazie a tutti voi. Non possiamo dirci addio. Sarete sempre nei nostri cuori "

Intanto Pochettino è già al centro di nuove voci di mercato, come sostituto si Solskjaer al Manchester United o come prossimo allenatore del Bayern Monaco, ma questa è un'altra storia.