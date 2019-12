In una situazione più unica che rara, con due nuovi allenatori in tribuna - Carlo Ancelotti e Mikel Arteta - pronti a subentrare ai caretaker Ferguson e Ljungberg, sono state pochissime le emozioni da segnalare nella gara di Goodison Park tra Everton e Arsenal. Toffees e Gunners sembrano quasi voler aspettare i nuovi manager e decidono così di non farsi male. cogliendo uno 0-0 che rimanda ogni giudizio alle future guide tecniche portando i padroni di casa a 19 punti e i londinesi a 23.

Il tabellino

EVERTON-ARSENAL 0-0

Everton (4-2-3-1): Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Digne; Delph (72' Keane), Davies; Iwobi (11' Tosun - 80' Kean), Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin. All.: Ferguson.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Nelson, Smith Rowe (67' Willock), Martinelli; Aubameyang (78' Lacazette). All.: Ljungberg.

Arbitro: Kevin Friend di Leicester.

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Saka, Davies, Sigurdsson, Chambers, Willock.

Richarlison (Everton) à la lutte avec Maitland-Niles (Arsenal)Getty Images

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

19' - CALCIO DI PUNIZIONE INSIDIOSO DI SIGURDSSON! L'ex Swansea sfodera il suo solito sinistro a giro: palla che sibila il palo ed esce di pochissimo.

44' - MARTINELLI SE NE VA IN CONTROPIEDE! Sinistro indirizzato sul primo palo: palla fuori di poco.

51' - AUBAMEYANG SOTTOPORTA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER! Pickford alza il pallone alto sopra la traversa: l'Arsenal va vicino al gol del vantaggio.

53' - TORREIRA CEDE PALLA AD AUBAMEYANG! Rasoterra debole dal limite dell'area: Pickford blocca la sfera!

68' - MISCHIA FURIBONDA IN AREA ARSENAL! Richarlison scarica per Calvert-Lewin, il cui bolide viene respinto in area da un tocco sospetto di Torreira, che il VAR giudica di petto.

80' - CAMBIO NELL'EVERTON! Esce Tosun, entrato all'11', ed entra Kean! Era capitata più o meno la stessa cosa allo stesso ex Juve, ma a parti in vertite la settimana scorsa contro il Manchester United, entrando e uscendo nel giro di 18'...

89' - DAVIES DALLA LUNGA DISTANZA! Sinistro che termina sui cartelloni pubblicitari, senza troppi patemi per Leno!

Il migliore

Sigurdsson. E' l'unico a rendersi realmente pericoloso, con un calcio di punizione dei suoi col pallone che fa la barba al palo. Grande dinamismo e ottima tecnica da parte dell'islandese ex Swansea.

Il peggiore

Saka. Troppi interventi scomposti da parte del giovanissimo laterale sinistro, che rischia anche il cartellino rosso.

Il momento social