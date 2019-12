Il secondo esordio di Carlo Ancelotti in Premier League è un successo. Sudato, sofferto, ma gustosissimo. L'Everton conquista i 3 punti alla prima del tecnico italiano, imponendosi per 1-0 su un coriaceo Burnley grazie a un colpo di testa vincente di Dominic Calvert-Lewin a 10 minuti dalla conclusione. Gara bloccata, tutt'altro che spettacolare, come spesso accade quando i protagonisti sono i Clarets. Richarlison e compagni tengono il pallino praticamente dall'inizio alla fine, senza riuscire però a pungere quanto vorrebbero. Fino alla gioia firmata Calvert-Lewin. Un'incornata vincente che dà ulteriore respiro all'Everton, che dopo la separazione da Marco Silva ha conquistato 8 punti su 12, e migliora una classifica deficitaria. Per Ancelotti, l'avventura a Liverpool inizia subito con il piede giusto.

Il tabellino

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Sidibé (90' Walcott), Sigurdsson, Delph, Bernard (77' Kean); Richarlison (86' Davies), Calvert-Lewin. All. Ancelotti

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady (68' Gudmundsson), Cork (88' Long), Westwood, McNeil; Wood, Rodriguez (74' Barnes). All. Dyche

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 80' Calvert-Lewin

Assist: Sidibé (E, 1-0)

Ammoniti: -

Note: -

La cronaca in 5 momenti chiave

2' – Subito Burnley pericoloso: Mee sul secondo palo scavalca Pickford di testa e Mina, sempre di testa, allontana sulla linea.

6' – Occasione clamorosa per l'Everton: punizione di Sigurdsson, la palla sbuca davanti alla porta, ma Holgate calcia addosso a Pope, autore di un miracolo.

32' – Bernard allarga in area per Sidibé, destro incrociato e gran salvataggio di Pope con un piede. Seconda palla gol chiara per l'Everton.

57' – Sidibé penetra in area, rimpallo davanti alla porta con Tarkowski e palla che rotola contro l'esterno della rete. Brivido per il Burnley.

80' – GOL DELL'EVERTON. Cross di Sidibé e tuffo di testa vincente di Calvert-Lewin, con palla che bacia il palo e poi entra, facendo esplodere il Goodison Park. 1-0.

Il colpo di testa di Calvert-Lewin che ha regalato la vittoria al Burnley, Getty ImagesGetty Images

Il migliore

Calvert-Lewin. Poco pericoloso per tutta la partita, decide la sfida con un colpo di testa perfetto. Una rete che ne premia tenacia e generosità.

Il peggiore

Rodriguez. Si vede pochissimo e non ha praticamente mai l'opportunità di far male.

Il momento social del match

Qualche tifoso dell'Everton esalta Ancelotti... in italiano

Le altre partite delle 16: flop Chelsea

La sorpresa del pomeriggio è il clamoroso ko interno del Chelsea, punito dal pericolante Southampton con una rete per tempo: apre Obafemi, chiude Redmond. Un ko che non punisce oltremisura i Blues, autori di una prestazione da dimenticare, e premia i brillanti Saints. Mikel Arteta, all'esordio da manager dell'Arsenal, non va oltre il pari in casa del Bournemouth: a salvarlo nella ripresa è Aubameyang, dopo il vantaggio dei padroni di casa con una deviazione sottomisura di Gosling. Un sinistro vincente di Hourihane regala 3 punti fondamentali all'Aston Villa nello scontro salvezza col Norwich, ora ultimo da solo e già disperato dopo 19 giornate. Il Crystal Palace supera per 2-1 in rimonta il West Ham (Snodgrass) con l'ex Kouyaté e con una strepitosa prodezza di Jordan Ayew, che salta in dribbling 4 avversari prima di superare Roberto con un lob. 1-1 tra lo Sheffield United e l'ex fanalino di coda Watford, a segno per primo con Deulofeu. Match iniziato con 10 minuti di ritardo causa maltempo.