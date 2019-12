Everton, ufficiale l'arrivo di Carlo Ancelotti: per lui contratto fino al 2024!

Adesso è davvero ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. A comunicarlo direttamente il club di Liverpool attraverso i propri canali.

Per Ancelotti c’è addirittura un contratto da 4 anni e mezzo: l’ex allenatore del Napoli ha infatti firmato fino al giugno del 2024.

Un progetto che vuole essere a lungo termine dunque quello dell’Everton, con Ancelotti che torna in Premier League 8 anni dopo il suo vincente percorso al Chelsea, dove centrò la vittoria in Premier League e in FA Cup al primo anno seduto sulla panchina dei Blues.

Ancelotti esordirà nel Boxing Day del 26 dicembre contro il Burnley; ed eredita un Everton in crisi di risultati. I Toffees sono al quint’ultimo posto del campionato inglese e con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione; anche se dall’arrivo di Duncan Ferguson la squadra ha trovato nelle ultime due giornate risultati importanti come la vittoria sul Chelsea e il pareggio col Manchester United.

Ancelotti ha rilasciato poi le prime dichiarazioni al sito ufficiale dell’Everton

"E’ un grande club, con una storia importante e con una grande tifo alle spalle. La proprietà e la dirigenza hanno una chiara visione del futuro: portare successi e trofei. Questo è qualcosa che si sposa con la mia idea e non vedo l’ora di provare a trasformare questa visione in realtà”.

"Dalle prestazioni nelle ultime settimane ho potuto constatare che i giocatori sono in grado di farlo. E devo dare anche credito al lavoro svolto da Duncan (Ferguson n.d.r.). Una forte organizzazione, una seria disciplina e tanta motivazione sono gli ingredienti per avere successo nel calcio e sono lieto di annunciare che anche lui farà parte del mio staff”.