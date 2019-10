Goleada Leicester: Foxes da record, è 0-9 a Southampton!

Continua a volare altissimo il Leicester City di Brendan Rodgers. E nell’anticipo della decima giornata di Premier League lo fa con una vittoria da record. Le Foxes infatti passano in casa del Southampton con un clamoroso e pirotecnico 9 a 0.

Una partita decisa in qualche modo dall’espulsione dal 12’ di Bertrand, che lascia in 10 i padroni di casa poco dopo il vantaggio del Leicester con Chilwell.

Da lì i Saints vanno in panico totale, incassando addirittura 7 gol: dalla triplette di Ayoze-Perez e Jamie Vardy, attuale capocannoniere della Premier League.

Il Leicester infligge così la peggior sconfitta della storia in Premier al Southampton e al tempo stesso la vittoria più ampia di sempre in trasferta; ma soprattutto continua a volare altissimo. La squadra di Rodgers vola infatti al momentaneo 2° posto dela classifica con 20 punti; e sogna – anche per via di tante assenti fin qui dietro le dominatrici Liverpool e Manchester City – di poter ripetere una qualificazione in Champions League come nel magico anno in cui arrivò addirittura il titolo.

Il Southampton invece si conferma realtà in crisi ormai da tempo: terz’ultimo e con solo 8 punti, il manager Ralph Hasenhüttl rischia adesso sul serio di perdere il posto.