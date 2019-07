Guardiola: "Il no alla Juventus? Al City ho tutto per far bene il mio lavoro. Dove dovrei andare?"

Dopo un’estate che lo ha visto accostato alla Juventus e in cui la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri ha sognato il suo sbarco a Torino per sedersi sulla panchina lasciata libera da Max Allegri, Pep Guardiola è pronto ad iniziare la sua quarta stagione da allenatore del Manchester City. Il miglior posto del mondo in cui allenare a detta dello stesso tecnico catalano, che in un’intervista alla tv catalana ara.cat ha così spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a proseguire la propria avventura a Manchester.

" Al Manchester City ho trovato tutto quello che un allenatore possa desiderare per fare il proprio lavoro. Non è solo una questione di vincere titoli o avere la possibilità di lavorare con gli stessi calciatori per un lungo periodo. Ho rinnovato il contratto perché siamo una squadra giovane e ho tutto quello che mi serve per fare bene il mio lavoro. A Manchester posso contare su Txiki Begiristain, la persona più importante della mia carriera. Ha creduto in me quando non ero nessuno e avrebbe potuto scegliere un altro allenatore. Mi sento molto protetto con lui, mi dà consigli su come migliorarmi. E più facile lavorare al City perché siamo solo tre o quattro persone che prendono decisioni nell'area sportiva, invece di avere un direttivo di 18 persone che mettono becco su tutto. Dove dovrei andare? In Spagna non tornerei e neanche in Germania. Da nessuna parte potrei avere le strutture e i mezzi che ho a disposizione adesso e competere in un campionato come la Premier League, è il campionato più difficile e attraente. "

No alla Superlega

Puntualizzato chiaramente che il suo presente e futuro si chiama Manchester City, Guardiola ha anche detto la propria sulla Superlega mettendosi nel fronte dei contrari voluta fortemente da Andrea Agnelli, presidente della Juventus e numero uno dell’ECA

" Mi hanno spiegato il progetto della Superlega europea, ma personalmente non sono d'accordo. Ucciderebbe i campionati nazionali, se il Barça e il Real se ne andassero chi comprerebbe i diritti tv della Liga? La Liga spagnola e le serie minori sparirebbero, a morire sarebbero soprattutto le serie minori. In Inghilterra sono molto intelligenti sotto questo aspetto, le serie minori hanno grande seguito di tifosi. Parte del fascino della Champions League sta proprio nel fatto che le squadre non si affrontano ogni domenica, una partita a settimana la renderebbe meno interessante. Un derby tra Barcellona ed Espanyol è molto più interessante per la città, più squadre catalane ci sono nella Liga e meglio è per il campionato. In quel modo uccideremmo i campionati nazionali. Nessuno vuole guardare una partita tra due squadre che non hanno alcuna possibilità di giocare in Europa". "