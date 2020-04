Un grave lutto scuote il mondo del calcio che si stringe attorno a Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha perso la madre Dolors Sala Carrió, di 82 anni, vittima del Coronavirus. Ad annunciarlo il club inglese attraverso i propri profili social, la signora Dolors è venuta meno all'affetto dei suoi cari nella città di Manresa, in Catalogna, dopo aver contratto il virus Covid-19.

L’annuncio del City

" La famiglia del Manchester City è sconvolta nel riferire oggi la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus. Aveva 82 anni. Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento doloroso a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici". "

La tragica notizia, che ha toccato tutta la famiglia del calcio europeo e non è passata inosservata nemmeno in Italia dove tante squadre (in primis il Napoli) hanno voluto mandare il loro messaggio di vicinanza ai Citizen e all’ex allenatore del Barcellona, arriva pochi giorni dopo che lo stesso Guardiola aveva annunciato una generosa donazione di 1 milione di euro per combattere il Coronavirus in Spagna, uno dei paesi che nell’ultima settimana ha avuto una grande escalation di vittime a causa del dilagare di questa pandemia globale.