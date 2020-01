Henderson-Firmino e il Liverpool vince anche questa! 2-1 ai Wolves: 22 successi su 23

tra poco il report completo...

Tabellino

Wolverhampton-Liverpool 1-2

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saïss; Doherty, João Moutinho (87’ Gibbs-White), Neves, Otto; Adama Traoré, Raúl Jiménez, Pedro Neto (77’ Diogo Jota). All. Nuno Espirito Santo

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (70’ Fabinho), J.Henderson, Wijnaldum; Salah (86’ Origi), Firmino, S.Mané (33’ Minamino). All. Jürgen Klopp

Marcatori: 8’ J.Henderson (L); 51’ Raúl Jiménez (W); 84’ Firmino (L)

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: 57’ Robertson

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti

8’ GOL HENDERSON - Henderson di testa supera Rui Patricio sul corner battuto da Alexander Arnold. Liverpool già avanti nonostante qualche pericolo iniziale.

11’ CHE RISCHIO PER IL LIVERPOOL - Wolves vicini al pareggio con il colpo di testa di Dohery su servizio di Neves, palla di poco a lato.

33’ MANE RESTA A TERRA - Brutta tegola per il Liverpool. Il senegalese si tocca la caviglia destra ed è costretto al cambio: al suo posto entra Minamino che fa il suo debutto in Premier League.

45+1 SALAH MANCA IL 2-0 - Progressione dell'egiziano dopo l'appoggio di testa di Firmino, sinistro a colpo sicuro, ma c'è Doherty a respingere con il corpo.

47’ SALAH ANCORA PERICOLOSO - L’ex Roma ruba palla a Traoré e va al tiro con il mancino, Rui Patricio si distende e manda in angolo.

51’ PAREGGIO DI RAUL JIMENEZ - Traoré trova Raúl Jiménez con un cross da destra: colpo di testa del messicano che batte Alisson per il gol dell’1-1. 11° gol per il messicano che ha sfruttato l’assenza di van Dijk a centro area, con l’olandese che era scalato sulla sinistra per prendere Traoré.

65’ WOLVES VICINO AL VANTAGGIO - Grande apertura di Raúl Jiménez per Traoré, destro dell’ex Barcellona ma salva tutto Alisson in tuffo.

68’ ALISSON SALVA TUTTO - Gran palla di Traoré per Raúl Jiménez, il messicano ci prova ma Alisson copre bene il primo palo ed evita il gol del 2-1 per i Wolves.

82’ FIRMINO VICINO AL GOL - Gran giocata di Firmino che entra in area palla al piede, ma salva tutto Rui Patricio con un intervento con il piede sinistro.

84’ GOL DI FIRMINO - Salah tiene troppo palla e non riesce a calciare, arriva Henderson che verticalizza per Firmino: il brasiliano si gira e fa partire un sinistro imparabile per Rui Patricio.

90+2 DIOGO JOTA MANCA IL PAREGGIO - Occasione in extremis per il 2-2, ma Diogo Jota manda a lato da buona posizione sul servizio di Raúl Jiménez.