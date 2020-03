Hudson-Odoi positivo al Coronavirus: tutto il Chelsea va in quarantena

Un altro caso di positività al Coronavirus in Premier League: Callum Hudson-Odoi, 19enne attaccante esterno del Chelsea, è risultato positivo al test. Il giocatore, come comunica il club inglese in una nota, aveva manifestato già lunedì mattina i sintomi di un leggero raffreddore e per precauzione da quel giorno aveva interrotto gli allenamenti. Si è quindi sottoposto al test che ha rivelato la sua positività al Covid-19. Il Chelsea precisa inoltre che il giocatore sta bene e non vedo l'ora di tornare ad allenarsi.

Giocatori e staff in isolamento

A seguito della positività di Hudson-Odoi, tutto il Chelsea (compreso lo staff) osserverà un periodo di quarantena. Alcune strutture del centro di allenamento dei Blues saranno chiuse, mentre Stamford Bridge continuerà a rimanere aperto. Il caso di Hudson-Odoi segue di poche ore quello dell'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta e di 3 giocatori del Leicester (che presentano sintomi assimilabili al Covid-19): la Premier League è sempre più nel caos.