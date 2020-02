Ighalo in quarantena al Manchester United per paura del coronavirus

Odion Ighalo è un nuovo giocatore del Manchester United, ma per il momento rimane ai margini; non per colpa sua ma per la paura del coronavirus.

Secondo quanto riportano i media britannici, i Red Devils stanno facendo allenare da solo, una decisione presa a scopo precauzionale dopo che l'attaccante nigeriano è tornato dalla Cina in prestito dallo Shanghai Shenhua, in stretta osservanze delle misure di sicurezza sanitarie del Regno Unito secondo le quali chi è stato in Cina nelle ultime due settimane viene tenuto sotto stretta osservazione.

"Rimarrà a Manchester perché non siamo sicuri che possa tornare in Inghilterra se lascia di nuovo il paese. Avrebbe voluto conoscere il resto della squadra, ma non vogliamo correre questo rischio", ha spiegato il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

Il giocatore non è potuto partire con il resto della squadra per il training camp a Marbella, in Spagna.

" E' solo una misura precauzionale la situazione continua a essere monitorata "