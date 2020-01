Ieri all'Udinese, oggi al Manchester United. Bruno Fernandes, sì. Ma anche Odion Ighalo, un passato in Italia e un presente pronto a iniziare con il Manchester United. Sei mesi dopo l'addio di Romelu Lukaku, mai rimpiazzato sul mercato, il nuovo attaccante dei Red Devils è lui, il trentenne nigeriano, un passato con i friulani ma anche al Cesena. Una sorpresa assoluta.

Entro domenica visite e firma

Lo United ha chiuso l'operazione in extremis, a pochissimo dalla mezzanotte e, quindi, dalla chiusura ufficiale del mercato invernale in Inghilterra. Ighalo lascia i cinesi dello Shanghai Shenhua e vestirà la maglia rossa in prestito fino alla conclusione dell'attuale stagione, con la possibilità - non scritta, ma reale - da parte dei Red Devils di riscattarlo. Lo voleva anche il Tottenham, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Kane ma costretto, dopo Piatek, Willian José e Giroud, a rinunciare anche a lui. Entro domenica sono in programma le visite mediche e la firma.

In Serie A appena un gol

Ighalo si era messo in mostra proprio in Premier League, segnando 37 reti in 90 partite con il Watford dal 2014 al gennaio del 2017. Ed è questo ad aver convinto il Manchester United, che in estate non era stato in grado di sopperire adeguatamente alla partenza di Lukaku verso l'Inter. In Cina, invece, ha bucato i portieri avversari 46 volte in tre anni tra Changchun Yatai e Shanghai Shenhua. E in Serie A? Appena una rete in un Udinese-Cagliari 6-2 del 31 maggio 2009. Una data che, oggi, appare particolarmente lontana.