Il bel gesto di Mourinho: lo Special One distribuisce cibo agli anziani per le strade di Londra

In tanti si stanno muovendo per l'emergenza coronavirus. In Inghilterra, a Londra, è sceso in campo anche José Mourinho, attuale allenatore del Tottenham Hotspur. Il manager portoghese, ex allenatore anche dell'Inter, ha collaborato con un'organizzazione benefica londinese per la distribuzione di cibo e altri beni di prima necessità agli anziani.

Questo il progetto dell'Age UK per evitare che gli anziani possano non uscire con frequenza dalle proprie abitazioni ed evitare quindi il contagio. Un bel gesto quello di Mou che in questi giorni proverà anche lui a dare una mano.