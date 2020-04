Il Chelsea trova un accordo con i giocatori: ok al taglio del 10% degli stipendi

Nonostante i club abbiano detto alla proposta della Premier League per il “taglio degli stipendi”, i club stanno trattanto privatamente con i propri tesserati per arrivare ad un accordo. Il sindacato dei giocatori, infatti, non era contento della percentuale richiesta dal campionato inglese, ecco che i club provano a trattare in prima persona.

Il Chelsea, per esempio, ha trovato l'accordo con i propri giocatori per il taglio del 10% degli stipendi degli ultimi due mesi in cui non si è giocato: stesso discorso accadrà per i mesi in cui non ci sarà il campionato. A trattare, in rappresentanza di tutti i giocatori del Chelsea, è stato il capitano César Azpilicueta che ha riportato alla società il volere di tutta la squadra. In precedenza anche il manager Frank Lampard aveva trovato già un altro tipo di accordo, accettando la riduzione del 25% del suo ingaggio.

Ad oggi, sarebbero quindi 11 i milioni 'risparmiati' dal Chelsea con questo taglio, soldi che verrano reinvestiti per pagare - regolarmente - tutti i dipendenti e i collaboratori del club.