Il Liverpool ci ripensa: niente cassa integrazione, verranno pagati gli stipendi di tutti

Anche il Liverpool, inizialmente, aveva fatto richiesta per la casse integrazione (80% del valore degli ingaggi) al Governo britannico, salvo poi fare dietrofront dopo le recenti polemiche. Sì perché il club che sta dominando la Premier League voleva cautelarsi per garantire lo stipendio a tutte le persone che popolano la società, dallo staff ai magazzinieri. Contrariamente a quanto fatto da Manchester City e Manchester United che avevano garantito lo stipendio a tutti i dipendenti e collaboratori.

Niente di fatto: Peter Moore, Chief Executive del club, ha informato che il Liverpool avrebbe pagato il 100% degli stipendi di tutti, dai calciatori, allo staff tecnico/medico, a tutti i dipendenti della società, provando così a rientrare da una situazione di stallo.

A comunicarlo è lo stesso Peter Moore attraverso una lettera aperta scritta sul sito del club. La cassa integrazione, dice Moore, è stata solo un'ipotesi ventilata dal Consiglio di amministrazione, in quanto non si conoscono le reali tempistiche dell'emergenza causata dal coronavirus. Da oltreoceano però sono arrivate le giuste rassicurazioni: la Fenway Sports Group, società americana che ha la proprietà del Liverpool, ha infatti comunicato che non ci sarebbero stati problemi e che avrebbe corrisposto regolarmente gli stipendi a tutti. Ecco, quindi, che il Liverpool non inciderà sul bilancio del Governo britannico che è atteso da difficili e pesanti investimenti per far fronte alla crisi. Spazzate via le polemiche: tra tutti anche gli ex giocatori Carragher, Hamann e Collymore si erano lamentati dalla loro ex squadra per questo tipo di richiesta.