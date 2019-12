Il Liverpool ufficializza Minamino: arriva dal Salisburgo per 7 milioni di sterline

Il nazionale giapponese Takumi Minamino ha firmato giovedì per il Liverpool, squadra detentrice della Champions League, per una cifra di circa 7,25 milioni di euro dal club austriaco Red Bull Salisburgo. Lo ha annunciato lo stesso club inglese, leader della Premier League. Il 24enne attaccante nipponico, che ha impressionato il Liverpool nelle due partite del girone di Champions League in questa stagione con la squadra austriaca, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo.

"Il Liverpool Football Club può confermare che è stato raggiunto un accordo con il Red Bull Salisburgo per il trasferimento di Takumi Minamino", si legge in una nota sul sito del Liverpool. Minamino - che ha segnato un gol nella sconfitta per 4-3 contro il Liverpool ad Anfield ad ottobre - ha dichiarato di aver realizzato un sogno.

Minamino: "La Premier era un sogno"

"Era il mio sogno diventare un giocatore del Liverpool. E sono così eccitato che il momento si è avverato. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi", ha detto al sito Liverpool.com.