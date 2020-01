Il Liverpool vince ancora: anche il Manchester United si arrende! 2-0 targato van Dijk-Salah

tra poco il report completo...

Tabellino

Liverpoo-Manchester United 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (66’ Lallana), J.Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino (82’ Origi), Mané (82’ Fabinho). All. Jürgen Klopp

Manchester United (3-4-1-2): de Gea; Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw (86’ Dalot); Wan-Bissaka, Fred, Matić, B.Williams (74’ Greenwood); Andreas Pereira (74’ Mata); D.James, Martial. All. Ole Gunnar Solskjaer

Marcatori: 14’ van Dijk (L), 90+2 Salah (L)

Arbitro: Craig Pawson

Ammoniti: 8’ Matić, 25’ de Gea, 72’ Shaw, 90+3 Salah

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

14’ GOL VAN DIJK - Vantaggio del Liverpool con la zuccata di van Dijk sul calcio d’angolo battuto da Alexander-Arnold: l’olandese salta più in alto di tutti e de Gea è battuto.

18’ ANCORA VAN DIJK - Ancora una volta è il centrale olandese ad essere pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, questa volta Maguire devia in angolo.

Van DijkEurosport

25’ GOL ANNULLATO A FIRMINO - Gran destro a giro del brasiliano che non lascia scampo a de Gea. Il gol viene però annullato per una carica iniziale di van Dijk sul portiere spagnolo.

35’ GOL ANNULLATO A WIJNALDUM - Oxlade-Chamberlain serve Wijnaldum che supera de Gea con un preciso diagonale. L'olandese era partito però in offside.

41’ UNITED VICINO AL PAREGGIO - Wan-Bissaka servito da Martial, cross per Andreas Pereira sul secondo palo ma il brasiliano non arriva in tempo per battere Alisson.

Mané - Liverpool-Manchester United - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

45’ DE GEA SALVA TUTTO - Salah serve Mané in profondità, sinistro potente, ma c'è de Gea che respinge con i piedi.

48’ SALAH SI MANGIA UN GOL - Apertura di Mané per Robertson, cross in mezzo per Salah che è solissimo ma il suo sinitro finisce a lato a due metri dalla porta.

49’ PALO DI HENDERSON - Continua il dominio assoluto del Liverpool, sinistro di Henderson che coglie in pieno il palo.

HendersonGetty Images

59’ GOL MANGIATO DA MARTIAL - Chance per i Red Devils con Martial, ma il francese - servito da Andreas Pereira - spara altissimo da dentro l’area.

90+2 GOL SALAH - Il Machester United prende campo, ma in pieno recupero arriva il raddoppio di Salah che segna in contropiede dopo un corner per gli ospiti.

Il migliore

Virgil VAN DIJK - Segna il gol del vantaggio per il Liverpool e compie grandi interventi in difesa. Soprattutto nel finale dove è una piovra e conquista ogni pallone vagante nella propria area di rigore.