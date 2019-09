Il Manchester City cade a Norwich: i Canaries vincono 3-2, Guardiola a -5 dal Liverpool

Clamoroso a Carrow Road: il Norwich batte 3-2 il Manchester City al termine di una partita pazza, firma un'impresa staordinaria e caccia la squadra di Guardiola a -5 dal Liverpool di Klopp capolista di Premier League a punteggio pieno dopo 5 giornate. Successo meritatissimo dei Canaries allenati da Farke, che interpretano la partita nel modo migliore e fanno impazzire di gioia i propri tifosi. Bocciati invece i Citizens, che sottovalutano l'impegno e vengono giustamente puniti. Per Aguero e compagni è il primo tonfo stagionale.

Il tabellino

Norwich-Manchester City 3-2

Norwich (4-2-3-1): Krul; Byram, Amadou, Godfrey, Lewis; McLean, Tettey; Buendia (82' Drmic), Stiepermann (89' Srbeny), Cantwell; Pukki. All.: Farke.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Gundogan (57' De Bruyne), Rodri, David Silva (57' Gabriel Jesus); Bernardo Silva (73' Mahrez), Aguero, Sterling. All.: Guardiola.

Arbitro: Kevin Friend di Leicester.

Gol: 18' McLean (N), 28' Cantwell (N), 45' Aguero (M), 50' Pukki (N), 88' Rodri (M).

Assist: Buendia (N, 1-0); Pukki (N, 2-0); Bernardo Silva (M, 2-1), Buendia (N, 3-1), Gabriel Jesus (M, 3-2).

Ammoniti: Byram, McLean, Cantwell (N), Bernardo Silva (M).

Note - Recupero 1'+4'.

Il momento sociale del match

La cronaca in 8 momenti chiave

19' GOL DEL NORWICH! MCLEAN! Su un corner battuto alla perfezione dalla sinistra da Buendia, McLean anticipa tutti sul primo palo e trafigge Ederson con un'incornata spedendo il pallone sotto la traversa. Si sblocca la partita a Carrow Road e sono i Canaries a passare in vantaggio a sorpresa.

28' RADDOPPIO DEL NORWICH! CANTWELL! Ripartenza improvvisa dei Canaries con Pukki che parte palla al piede sulla trequarti, entra in area e serve Cantwell che, tutto solo, non deve fare altro che spingere il pallone in fondo al sacco.

31' PALO DI STERLING! Su un pallone vagante nel cuore dell'area di rigore Sterling sovrasta Byram nello stacco, colpisce di testa e manda il pallone contro il palo. Krul non ci sarebbe mai arrivato.

33' IL NORWICH CHIEDE IL RIGORE! Stones salta in maniera scoordinata sugli sviluppi di un corner e colpisce il pallone con il braccio. Sembra rigore netto, ma Friend lascia proseguire il gioco dopo un silent check al VAR.

45' GOL DEL CITY! AGUERO! Cross di Bernardo Silva dalla sinistra, a centro area l'argentino ha tutto il tempo di prendere la mira e indirizzare il pallone nell'angolino basso con un preciso colpo di testa. Torna in partita la squadra di Guardiola.

50' 3-1 NORWICH! PUKKI! Otamendi riceve palla da Stones in area, si addormenta e si fa soffiare la sfera da Buendia che, invece di tirare, serve Pukki che controlla e insacca da due passi. Incredibile errore del difensore del City.

87' PARATONA DI KRUL! Cross di Sterling dalla sinistra sul secondo palo dove sbuca Otamendi: colpo di testa indirizzato sotto la traversa, Krul alza in corner con un balzo felino.

88' GOL DEL CITY! RODRI! Gabriel Jesus serve Rodri che è libero di caricare il destro dai venti metri. Pallone nell'angolino, non impeccabile stavolta Krol che parte in ritardo e non ci arriva.

L'esultanza dei giocatori del NorwichGetty Images

Il migliore

Teemu PUKKI - Prestazione da incorniciare dell'attaccante finlandese che sta vivendo un momento di grazia. Propizia il gol di Cantwell con una discesa irresistibile e un assist al bacio, firma personalmente il 3-1 con una zampata da pochi passi e lotta come un leone fino all'ultimo secondo tenendo alta la squadra nell'assalto finale del City. E i gol in Premier League sono 6.

Il peggiore

Nicolas OTAMENDI - Imperdonabile la leggerezza in occasione del terzo gol del Norwich: il difensore argentino si addormenta letteralmente sul pallone regalandolo a Buendia. Prova a riscattarsi nel finale spingendosi avanti sui corner, ma senza successo.