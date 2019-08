Il Manchester City risponde al Liverpool: 5-0 al West Ham con Jesus, triplo Sterling e Agüero

Un sontuoso Manchester City si fa beffe a domicilio del West Ham subissandolo di gol: 5-0 al London Stadium di Newham e messaggio inequivocabile al Liverpool (vittorioso per 4-1 ieri sul Norwich City) e a tutta la Premier League. Apre i conti Gabriel Jesus con una deviazione casuale al 25'. La goleada arriva nella ripresa con tripletta di Gabriel Jesus, rigore (battuto due volte) di Agüero e tante decisioni VAR, che fa il suo esordio in Premier League tra le perplessità di un pubblico impegnativo, in questo senso, come quello britannico.

Un contrasto tra Rodri e Haller - West Ham-Manchester City Premier League 2019-20Getty Images

Il tabellino

WEST HAM-MANCHESTER CITY 0-5

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Wilshere (56' Snodgrass), Rice; Antonio (46' Fornals), Lanzini, Felipe Anderson (65' Chicharito Hernandez); Haller. All.: Pellegrini.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodrigo, David Silva (80' Foden); de Bruyne (79' Gündogan), Mahrez, Sterling; Gabriel Jesus (69' Agüero). All.: Guardiola.

Arbitro: Mike Dean di Wirral.

Gol: 25' Gabriel Jesus (M), 51', 75' e 91' Sterling (M), 86' rig. Agüero (M).

Note - Recupero 1+5. Ammoniti: Balbuena, Felipe Anderson, Walker, Sterling.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - Prima occasione per il City con Mahrez. L'algerino campione d'Africa parte dalla destra e conclude da fuori col mancino: Fabianski si allunga in calcio d'angolo.

15' - David Silva! Sinistro dal limite con palla che sfiora il palo: City vicinissimo al vantaggio.

21' - Ancora Mahrez! Servito da de Bruyne, l'ex Leicester sterza su Cresswell e conclude in porta: la palla, però, colpisce l'esterno della rete!

25' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON GABRIEL JESUS! Mahrez lancia Walker sulla destra, palla al centro e tocco del difensore degli Hammers Diop con ultima deviazione, un po' casuale, di Gabriel Jesus: 0-1.

West Ham-Manchester City, Premier League 2019-2020: esultanza Manchester City dopo il gol di Gabriel Jesus al 25' (Getty Images)Getty Images

51' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Contropiede da incorniciare per gli Sky Blues: Mahrez lancia de Bruyne, che parte in velocità e confeziona una palla "al bacio" per Sterling, il quale non può proprio sbagliare a tu per tu con Fabinaski: 0-2.

53' - LA VAR ANNULLA UN GOL A GABRIEL JESUS. Decisione maturata per un fuorigioco millimetrico di Sterling dopo uno scambio tutto di prima tra de Bruyne e David Silva.

73' - Doppio miracolo di Ederson. Finalmente West Ham con una conclusione sottoporta di coscia del neoentrato Chicharito Hernandez e un colpo di testa in corsa di Lanzini, sventato all'angolino. Incredibile prodigio del portierone del City.

75' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Mahrez morbido per Sterling, che arriva come un razzo dalle retrovie e insacca in pallonetto. Gol convalidato anche dalla VAR: un'ltra decisione al limite ma di esito diverso rispetto alla rete annullata a Gabriel Jesus. E' 0-3.

Raheem Sterling - West Ham United vs. Manchester CityGetty Images

86' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON AGÜERO SU CALCIO DI RIGORE! Gaffe di Fambianki e sgambetto in area di Diop su Mahrez. Dal dischetto, il Kun calcia male facendosi respingere la conclusione da Fabianski. Tuttavia, Mike Dean fa ripetere la massima punizione perché Rice era entrato prima della battuta. Questa volta, Agüero non perdona spiazzando il portiere polacco del West Ham: 0-4.

91' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Filtrante del neoentrato Gündogan per il solito Sterling, che attende l'uscita di Fabianski e lo fredda con un rasoterra all'angolino sul primo palo: 0-5.

Manchester City's English midfielder Raheem Sterling (C) celebrates scoring their third goal during the English Premier League football match between West Ham United and Manchester City at The London StadiumGetty Images

Il migliore

Kevin DE BRUYNE (Manchester City): atletismo e fantasia al potere. Assist favoloso per Sterling in occasione del 2-0. Ispira l'azione della rete annullata al 53' a Gabriel Jesus e tante altre iniziative offensive dei Citizens. Semplicemente perfetto.

Il peggiore

Aaron CRESSWELL (West Ham): assolutamente disastroso lungo l'out mancino di difesa. Mahrez e Walker, dalle sue parti, enetrano come un coltello nel burro. Il vantaggio firmato Gabriel Jesus è stato piuttosto indicativo.

