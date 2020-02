Ad annunciarlo è stata la fondazione che porta il suo nome: si è spento Harry Gregg, portiere che giocò nel Manchester United a cavallo tra anni ’50 e anni ’60. Fu uno degli eroi che limitò la perdita di vite nel tragico incidente aereo del 1958, nel quale, su 44 passeggeri, 23 persero la vita. Tra questi anche otto giocatori del giovanissimo United allenato da Matt Busby.

I Busby Babes”, così venivano chiamati in virtù della bassissima età media del gruppo, stavano tornando da una partita di Coppa dei Campioni giocata contro la Stella Rossa di Belgrado. Dopo la sosta a Monaco, l’aereo decollò in condizioni ostiche e si schiantò quasi subito. Tra le fiamme, pochi uomini forti (tra cui Gregg) riuscirono a trascinare fuori dall’inferno più vite possibili. Sir Bobby Charlton, che da oggi diventa l’unico sopravvissuto ancora in vita, fu salvato proprio dalle mani del portiere nordirlandese.

Gregg ha più volte dichiarato di non voler essere ricordato solamente per essere l’Eroe di Monaco, ma anche per la sua carriera. Il ricordo di quei momenti di paura e di follia lo hanno tormentato per tutta la vita, e a questo dolore Gregg ha sempre risposto con risultati, prestazioni e fedeltà alla casacca dei Red Devils. Fu l’acquisto più costoso di allora per un portiere, negli anni in cui 23.500 sterline erano una cifra esorbitante. Vinse il Golden Glove (premio per il miglior portiere) ai Mondiali di Svezia nel 1958, e con lo United si tolse la soddisfazione di vincere un campionato, una Community Shield e una Coppa d’Inghilterra.