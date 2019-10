Il solito Sterling, poi David Silva e Gündogan: il City batte 3-0 l'Aston Villa ed è 2°

Il Manchester City fatica contro l’Aston Villa ma solo nel primo tempo, poi la partita si fa in discesa con il gol immediato di Sterling che spacca in due la difesa dei Villans. A segno anche David Silva e Gündogan, e sfiora il gol Gabriel Jesus che colpisce una clamorosa traversa al 92’. Tutto bene quindi per il City che torna al 2° posto della classifica a -3 dal Liverpool, che nella gara della domenica affronterà il Tottenham. Guardiola non è felice però in conferenza stampa, visto il rosso comminato a Fernandinho nel finale: ovvero il ‘difensore’ centrale dei citizens delle ultime giornate.

Cronaca

Il City fa la partita, ma l’Aston Villa si difende con attezione. I padroni di casa chiedono un rigore per un mani in area di Engels che non c’è, poi è l’ex Juve Cancelo a saggiare le qualità del portiere di Heaton. Anche l’Aston Villa chiede un penalty per una spinta su Luiz, ma anche in questo caso non c’è nulla. Nel finale di tempo ci prova David Silva che sfiora il palo.

Pronti, via e il City trova il gol dell’1-0 dopo 46 secondi della ripresa, con Sterling che batte Heaton sulla torre di Gabriel Jesus che aveva prolundato il rinvio di Ederson e per l’ex Liverpool sono 13 i gol stagionali. Ming salva sulla linea su Gabriel Jesus, ma il raddoppio arriva comunque al 65’ con la conclusione di De Bruyne deviata in rete da David Silva. La squadra di Smith non risponde e arriva anche il tris di Gündogan al 70’. Entra Foden e anche lui fa il suo, poi è Gabriel Jesus a colpire la traversa. Nel finale c’è però il rosso a Fernandinho per doppia ammonizione.

Manchester CityGetty Images

Tabellino

Manchester City-Aston Villa 3-0

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; João Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy (73' Angeliño); Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne (76' Foden), David Silva, Sterling (76' Agüero); Gabriel Jesus. All. Pep Guardiola

Aston Villa (4-1-4-1): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Nakamba; Trézéguet, McGinn, Douglas Luiz, Grealish (84' Grealish); Wesley (71' K.Davies). All. Dean Smith

Marcatori: 46' Sterling (M), 65' David Silva (M), 70' Gündogan (M)

Arbitro: Graham Scott

Ammoniti: 36' Grealish, 57' Fernandinho, 81' Gündogan

Espulsi: 87' Fernandinho (M)