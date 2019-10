Il Southampton fa ammenda: dopo lo 0-9 con il Leicester, stipendi in beneficenza

I Saints si fasciano la testa. Testa bassa e mani al portafogli dopo lo 0-9 subito dal Leicester sotto gli occhi del proprio pubblico: una sconfitta difficile da digerire e da dimenticare: per provare a farlo, il Southampton donerà in beneficenza attraverso la Saints Foundation che fa capo al club, l’ingaggio percepito per la partita di venerdì scorso. La Fondazione si occupa di bambini, giovani e adulti a rischio nell’area di Southampton.

Il comunicato del club

I giocatori della prima squadra e lo staff tecnico del Southampton Football Club hanno annunciato che doneranno il loro stipendio di venerdì scorso alla Saints Foundation. La squadra è stata al Staplewood Campus per tutto il fine settimana, lavorando per rimettere le cose a posto per i tifosi del club. Come primo passo verso questo, il gruppo ha deciso di voler donare i loro salari della giornata della partita con il Leicester alla Saints Foundation, al fine di aiutare il lavoro vitale che è condotto dall'associazione. La Saints Foundation lavora ogni anno con 12.000 giovani e adulti di tutte le età, sfruttando il potere e la passione dello sport per trasformare la vita delle stesse. Questa settimana i giocatori e lo staff stanno dirigendo tutta la loro energia e attenzione alle due partite di Manchester

