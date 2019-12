Il TAS riabilita il Chelsea, potrà fare mercato a gennaio: i Blues si regaleranno Sancho?

Il TAS ha ridotto la sanzione inflitta dalla FIFA al Chelsea, che pertanto è autorizzato ad operare sul mercato di gennaio. Ad annunciarlo con una nota è stato un comunicato del Tribunale di arbitrato dello Sport di Losanna, in Svizzera. I Blues erano accusati dalla FIFA di aver violato i regolamenti sullo stato e il trasferimento dei giocatori (RSTP) e condannato al blocco del mercato per 2 sessioni consecutive. Il TAS ha però ridotto ad una sola sessione di mercato (già scontata in estate) lo stop per il Chelsea e ridotto la multa da 600mila e 300mila franchi svizzeri.

I Blues a gennaio si regalano Sancho?

Questa decisione cambia completamente gli scenari del club di Abrahamovich che è molto probabile rinforzerà la propria rosa e magari si libererà di qualche giocatore ai margini delle rotazioni che potrebbe anche far gola a qualche club italiano. Il nome più gettonato resta quello di Olivier Giroud, desideroso di cambiare aria per trovare maggior spazio e non perdere la chance di non disputare gli Europei con la Francia di Didier Deschamps. Il centravanti ex Arsenal piace tanto all’Inter ma, stando a quanto riporta il Sun, nessun club sembra disposto a garantire al club londinese il conguaglio che il club pretende per liberare con sei mesi d’anticipo il bomber transalpino.

Sul fronte entrate, invece, il Chelsea – al netto di questa decisione - diventa la squadra più accreditata per assicurarsi Jadon Sancho, gioiellino del Borussia Dortmund in rotta con il club giallonero e che i tedeschi valutano almeno 100 milioni di euro. Altri giocatori che i tabloid inglesi accostano al club di Abramovich sono: il difensore del Leicester Ben Chilwell, il bomber del Lipsia Timo Werner, l’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha e il giovane bomber del Lione Moussa Dembele. Impossibile che arrivino tutti insieme questi profili, di sicuro in Inghilterra tutti sono convinti che il Chelsea investirà almeno 150 milioni di sterline sul mercato di gennaio.