Il Tottenham perde ancora una volta Harry Kane: lesione del tendine del ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Tottenham. Più grave del previsto l’infortunio patito da Harry Kane durante il primo match del 2020 contro lo Sheffield United, tra l’altro perso dagli Spurs per 1-0 dopo il gol di Ings. L’attaccante della Nazionale inglese si è infortunato nella ripresa, trovando il gol dell’1-1, poi annullato per fuorigioco.

Il classe ’93, secondo gli accertamenti medici effettuati in giornata, ha rimediato una lesione al tendine del ginocchio sinistro. Incerti ancora i tempi di recupero, con lo staff medico del Tottenham che effettuerà altri esami nei prossimi giorni per capire se agire con un intervento chirurgico o provare una terapia conservativa.