Natale è uno dei periodi più gioiosi dell’anno. Non sai mai però la vita che colpo ti può assestare e, proprio nel giorno in cui tutto il mondo si scambia i regali e si riunisce con i propri cari, José Mourinho ha dovuto metabolizzare una brutta perdita, la morte dell’adorato cane Leya, uno Yorkshire Terrier, che era da tanti anni membro aggiuntivo della famiglia della Special One.

Ad ammetterlo nell’intervista prepartita ai microfoni dell’emittente Amazon Prime, è stato lo stesso allenatore portoghese che ha raccontato il suo triste Natale al giornalista Jim Rosenthal che, dopo avergli fatto i proverbiali auguri gli aveva chiesto come aveva trascorso il proprio 25 dicembre...

" Se devo essere onesto, ho trascorso un Natale molto triste perché il mio cane è morto e il mio cane è la mia famiglia. Ma bisogna andare avanti "

La rivelazione di Mourinho ha reso agli occhi dei tifosi inglesi più umano lo Special One e in tanti hanno voluto, attraverso i social, porgere la propria vicinanza al manager degli Spurs...