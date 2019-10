Tanto tuonò che alla fine piovve. Non c’è proverbio migliore per descrivere la partita odierna del Manchester City. La squadra di Guardiola ha infatti provato a impartire il consueto possesso palla, ma davanti all’organizzazione difensiva e alle ripartenze di un eccellente Wolverhampton, alla fine si è dovuta arrendere. Al dominio territoriale, infatti, i Wolves avevano risposto nel primo tempo con 3 nitidi contropiedi non concretizzati, uno in maniera clamorosa da Cutrone. Nel finale, però, il “meteo” è cambiato: Raul Jimenez – uomo partita – con due cioccolatini perfetti per Adama Traoré. L’esterno del Wolves è preciso e fredda per due volte l’uscita di Ederson. Colpaccio prima e missione compiuta per Nuno Espirito Santo, che porta via tutta la posta ma soprattutto fa un favore enorme al Liverpool di Klopp. Con questo risultato, infatti, i Reds scappano addirittura a +8 in classifica. Manca una vita. Ma davvero, mai, come quest’anno, il Liverpool pare avere la chance di poter sfatare quella maledizione ormai lunga 3 decenni.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker (46’ Zinchenko), Otamendi, Fernandinho, Cancelo; Rodri, Gündogan, David Silva (74’ Jesus); Mahrez (60’ B.Silva), Agüero, Sterling.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss (13’ Bennett); Traoré, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre (73’ Jonny); Jiménez, Cutrone (70’ Doherty).

Gol: 80’ e 94’ Adama Traoré.

Note – Ammoniti: Rodri, Cancelo, Ederson, Gundogan, Neves; Joao Moutinho.

La cronaca in 7 momenti chiave

5’ - CUTRONE! CHE OCCASIONE! E CHE ERRORE! La difesa del City sbaglia in fuorigioco, Cutrone è lanciato solo verso la porta ma davanti a Ederson calcia in maniera indegna, colpendo malissimo e tirando fuori. Erroraccio che cancella la prima vera chance di questa partita.

20’ - CONTROPIEDE WOLVES! GIMENEZ prima, poi ancora CUTRONE. Raul Gimenez fa tutto benissimo, salta Otamendi in contropiede e va a colpo sicuro: il pallone è contrato, finisce sui piedi di Cutrone che però centra l'unico giocatore del City fermo a terra sullo specchio della porta.

23’ - Disastro difensivo fin qui del City. Altra palla persa in impostazione, altra corsa di Jimenez che è rimontato all'ultimo in maniera disperata. E' la terza chance del Wolverhampton in poco più di 20 minuti a campo aperto. Guardiola dovrà fare qualcosa.

67’ - TRAVERSA CITY! DAVID SILVA! City a un millimetro dal vantaggio! Punizione perfetta, Rui Patricio immobile: la traversa dice di no al Manchester City. Miglior occasione della partita.

76’ - OCCASIONE CITY! Subito Jesus con un filtrante per Cancelo: palla a rimorchio e Bernanrdo Silva va di piattone a botta sicura. Sbuca però l'ennesimo piede della difesa dei Wolves a dire di no.

80’ – GOL! WOLVERHAMPTON IN VANTAGGIO! TRAORE! Questa volta la ripartenza è letale. Sontuoso lavoro di Raul Jimenez, che salta secco in uno contro uno e poi serve Adama Traore: lì non si può proprio sbagliare e col piatto sul primo palo fredda l'uscita di Ederson.

90+4’ – GOL! ANCORA TRAORE'! ANCORA CONTROPIEDE! E soprattutto ancora Raul Jimenez, sontuoso, nel dare il via al contropiede. Azione identica a quella del gol precedente. 0-2. E' finita!

Il migliore

Raul Jimenez. Devastante, davvero devastante, nelle sue ripartenze in contropiede. Una partita sontuosa del messicano, che da solo semina il panico con lunghe discese e ripartenze lungo la difesa del Manchester City.

Il peggiore

Cutrone. Nel primo tempo si mangia una gol davanti alla porta semplicemente non accettabile per questo livello.