"Inorriditi da Kean": Everton furibondo per il party hard dell'attaccante

E' scontro aperto tra l'Everton e Moise Kean che negli ultimi giorni ha violato la quarantena. I video, girati nel suo appartamento nel Cheshire e postati dal giocatore su un gruppo privato di Snapchat, sono finiti nelle mani del club di Liverpool che non ha per nulla gradito. Il filmato è intitolato "quarantena pulita".

L'ex Juventus si è filmato durante attimi concitati di un party hard a cui ha preso parte generando la dura reazione e indignazione dei tifosi e della sua stessa società che ha risposto con una nota stampa diffusa dai media britannici:

L'Everton Football Club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del Coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili

"L'Everton ha regolarmente sottolineato l'importanza di seguire tutte le linee guida del Governo - comprese le regole e i consigli all'interno e all'esterno della propria abitazione - attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori". Il 20enne non è nuovo a certi scivoloni e i tifosi dei Toffees sono sul piede di guerra definendolo "un altro Balotelli". Kean guadagna 50mila sterline a settimana (circa 57mila euro) e ora rischia di dover affrontare un'azione disciplinare.

Una fonte vicina al giocatore, come riporta il Daily Star, ha dichiarato: "Chiaramente Moise e i suoi amici non pensavano che le regole fossero applicate a loro come fanno nel resto del paese". Venerdì, Kean si è filmato a bordo di un jet privato da solo. Dopo l'atterraggio, ha postato delle clip di se stesso mentre danzava sul retro di un'auto con un altro amico mentre un terzo li fotografava. Eppure anche Carlo Ancelotti, di recente, aveva affermato: "Ciò che conta è che venga salvaguardata la salute di tutte le persone. È per questo motivo che dobbiamo seguire le indicazioni del Governo". Moise Kean ha talento e pretendenti sul mercato ma si sta perdendo: ora tocca a lui ritrovare la strada.

