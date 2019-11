In Inghilterra e non solo tanti hanno accolto con curiosità e un pizzico di scetticismo l’ingaggio di José Mourinho al Tottenham. Di sicuro lo Special One per accettare per la prima volta di subentrare a stagione in corso sulla panchina di un club, si è fatto pagare profumatamente dal club londinese.

17,5 milioni di euro a stagione: Pochettino guadagnava la metà

Nei prossimi 3 anni e mezzo, lo Special One percepirà un salario di 17.5 milioni di euro a stagione: un ricco stipendio che lo attesta al secondo posto tra gli allenatori più pagati del mondo. Davanti al 56enne portoghese c’è solo l’arcirivale Pep Guardiola, titolare di un contratto da 23 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2021. Mourinho intascherà uno stipendio che sarà più del doppio rispetto a quello di Mauricio Pochettino, il tecnico argentino che nel quinquennio alla guida degli Spurs ha guidato la squadra a quattro qualificazioni in Champions League e a una storica qualificazione in finale di Champions League, persa 5 mesi fa contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Quanto percepisce José Mourinho al Tottenham

17.5 milioni di € all’anno 1,46 milioni € al mese 336.800 € a settimana 47.980 € al giorno 1999 € all’ora 0,55 € al secondo

In attesa di scoprire se questo matrimonio sarà redditizio e se Mourinho riuscirà a riempire la bacheca dei trofei di un club che non vince un campionato da 58 anni e un trofeo internazionale da 35 anni, quel che è certo è che lo Special One riesce ancora a strappare contratti regali.