José Mourinho nuovo allenatore del Tottenham: contratto fino al 2023

" Siamo lieti di annunciare che José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham con un contratto che arriverà fino alla fine della stagione 2022/23 "

Così gli Spurs annunciano il loro nuovo allenatore, il successore di Mauricio Pochettino: lo Special One può vantare 25 trofei in carriera e tanta esperienza a livello internazionale e anche in Premier League, dove è stato campione per tre volte sulla panchina del Chelsea (2005, 2006, 2015).

Mourinho: Non vedo l’ora

" Non vedo l’ora di far parte di un club dal grande passato e con tifosi così passionali. La qualità della prima squadra e dell’academy sono uno stimolo per me. Lavorare con questi giocatori sarà un piacere. "

Il presidente Daniel Levy: "Porterà energia nello spogliatoio"

" Con José possiamo vantare uno dei manager più vincenti del calcio: ha tanta esperienza, può dare ispirazione alle sue squadre ed è un grande tattico. Ha vinto tanto in ogni club in cui è stato. Crediamo possa portare tanta energia nel nostro spogliatoio "