Kean, alla prima giornata c'è già il debutto: ma il suo Everton fa 0-0 col Crystal Palace

Arriva già nella prima giornata il debutto di Moise Kean in Premier League. L’attaccante della Nazionale, nuovo acquisto dell’Everton proveniente dalla Juventus, non parte tra gli 11 titolari di Marco Silva, ma trova spazio a gara in corso.

In particolare è il minuto 69 quello dell’esordio ufficiacle di Kean. Un finale però poco brillante per i Toffees, che rimasti in 10 per l’espulsione di Schneiderlin devono più che altro limitare i danni in quel di Selhurst Park, accontentandosi di tenere lo 0-0.

Moise Kean al suo esordio in Premier League con la maglia dell'EvertonGetty Images

Le altre di Premier

Dopo le vittorie roboanti di Liverpool venerdì sera e del City nel lunch match col West Ham, i riflettori del pomeriggio vanno più che altro sul Brighton, che a sorpresa espugna Vicarage Road, casa del Watford, addirittura per 3-0. Pareggio invece tra il neopromosso Sheffield Utd e il Bournemouth: i Blades in trasferta strappano l’1-1 all’88’ con Sharp, che impatta il vantaggio iniziale di Mepham. Doppietta di Barnes e tris di Gudmudsson nel 3-0 del Burnley al Southampton.

A chiudere il sabato di Premier il Tottenham che scenderà in campo alle 18:30. Domenica il big match tra Manchester United e Chelsea.