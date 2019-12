Kean, che giornataccia: dentro al 70', fuori 18 minuti dopo. In Inghilterra per ora è flop

No, la Premier League non è decisamente un campionato per tutti. Lo sta provando sulla propria pelle Moise Kean, talentino delle giovanili della Juventus e dell’U21 azzurra passato in estate all’Everton.

L’impatto con il calcio inglese è stato tutt’altro che semplice per Kean. E nemmeno l’arrivo sulla panchina dei Toffees del nuovo allenatore Duncan Ferguson sembra dargli una mano. Anzi, oggi è arrivata una gran bocciatura.

Inserito in campo al 70’ della sfida contro il Manchester United, Moise Kean è rimasto sul terreno di gioco per soli 18 minuti. Ferguson, non soddisfatto dei movimenti – e dell’impegno – dell’azzurro, l’ha richiamato fuori all’88’.

Un cambio che non ha certo fatto felice il giocatore dell’Under 21, uscito dal campo evidentemente contrariato.

Per Kean però parlano fin qui i numeri. L’attaccante non è riuscito a conquistarsi la fiducia all’Everton, dove fin qui in stagione è sceso in campo solo 11 volte: di queste, solo due da titolare. Un bottino miserissimo quello di Kean, che in un totale di 330’ minuti in Premier League è riuscito fin qui a sforare solo un assist, per giunta a inizio stagione (il 1° settembre nella sfida col Wolverthampton).

Poi tanta panchina, qualche mugugno e le voci di mercato. In tante infatti lo rivorrebbero in Italia già a gennaio. C’è da capire cosa vorrà fare l’Everton: in estate, infatti, il suo cartellino era costato al club la bellezza di circa 30 milioni di euro (27.5 + eventuali bonus). Fin qui dunque, a farci un affare, come spesso succede in uscita, è parsa ancora una volta essere la Juventus...