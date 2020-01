Kean si sblocca in Premier, ma l'Everton di Ancelotti è beffato dal Newcastle: 2-2 al 95'!

Buono il 26esimo tiro in porta per Moise Kean! Al 26esimo tentativo tra tutte le competizioni, infatti, l’ex attaccante della Juventus è riuscito a sbloccarsi mettendo a segno il suo primo gol in Premier League.

Minuto 30 di Everton-Newcastle: sul risultato di 0-0 il trequartista brasiliano Bernard serve un vellutato pallone filtrante per Moise Kean, abile ad addomesticare la sfera e indirizzarla alle spalle di Martin Dubravka liberando quindi la sua proverbiale esultanza. Comincerà ora un nuovo campionato per il classe 2000 di Vercelli?

Everton beffato

Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta il ruolino di marcia di Carletto Ancelotti: 11 punti in 6 partite, dunque. Bilancio niente male, ma che beffa si è consumata questa sera a Goodison Park! Avanti di due reti al 94esimo l'Everton si suicida calcisticamente prestando il fianco al clamoroso ritorno dei Magpies; tra 94' e 95' il francese Florian Lejeune confeziona la doppietta che toglierà il sonno al tecnico italiano capitalizzando due flipperate clamorose in area avversaria.

Oltre a quella di Moise Kean brilla la stessa di Dominic Calvert-Lewin in casa Everton: decimo gol in campionato per l’inglese classe 1997, un altro rigenerato dalla cura Ancelotti.