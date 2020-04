Klopp non ha fretta di vincere il titolo: "Rientro? Non bisogna forzare i tempi"

Il tecnico del Liverpool ha parlato in un'intervista ai colleghi inglesi di Sky Sports: "Il calcio può aiutare la gente a risollevare l'umore, ma dobbiamo aspettare l'ok del governo".

"La ripresa? Vedremo, in Germania sono abbastanza ottimisti di poter ricominciare a metà maggio, vedremo come andrà. Sappiamo quello che vogliamo, ovvero che tutti siano al sicuro e in salute. Quando sarà possibile ricominciare gli allenamenti, lo faremo".

Jurgen Klopp è in attesa di vincere un titolo che a Liverpool manca da 30 anni, ma non ha fretto. Il tecnico tedesco, con 25 punti di margine sul Manchester City, è praticamente certo di poter festeggiare a fine stagione, ma non per questo mette prima gli interessi “personali”. Anzi, da Klopp, arrivano parole di saggezza, rilasciate in un’intervista ai colleghi di Sky Sports UK:

Premier League Anche la Premier League pensa al calcio gratis per tutti: idea partite in chiaro in tv alla ripresa DA UN' ORA

"Non so quando sarà possibile riprendere, dobbiamo aspettare l'ok del governo, non possiamo forzare le cose e non lo faremo anche se il calcio può dare una mano a risollevare l'umore, a distrarre. A un certo punto ricominceremo ad allenarci ma non so ancora quando".

Per quanto riguarda il futuro dei Reds, quest'anno artefici di una stagione incredibile, Klopp vede ancora ampi margini: "non ho idea di cosa il futuro ci riservi. I nostri successi dipendono anche da cosa faranno gli altri, perché tutti hanno la possibilità di migliorarsi. Ma anche noi abbiamo ampi margini di miglioramento e ci lavoreremo: il Liverpool non è un prodotto finito. Abbiamo sangue fresco al nostro interno che sta venendo fuori, abbiamo una squadra grandiosa che può fare ancora meglio".

Play Icon WATCH Klopp: "Nessun rimpianto, sono stati due anni e mezzo di festa in Champions: ora testa alla Premier" 00:00:42

