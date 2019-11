L'Arsenal contatta Allegri per il dopo Emery: l'ex tecnico della Juventus dice no

Per sostituire Unai Emery, esonerato all'indomani della sconfitta casalinga contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, l'Arsenal avrebbe pensato anche a Massimiliano Allegri: i Gunners, secondo quanto riferisce Sky Sports Uk, avrebbero contattato il 52enne tecnico livornese ricevendo tuttavia come risposta un no. Allegri, che in estate ha lasciato la panchina della Juventus dopo 5 anni, preferirebbe terminare il suo anno sabbatico e valutare eventuali offerte solo in vista del 2020-2021. Sempre secondo Sky Sports Uk, inoltre, alla base del rifiuto di Allegri di sedersi sulla panchina dell'Arsenal ci sarebbero anche la poca dimestichezza con la lingua inglese e la poca convinzione a prendere in mano una squadra a stagione in corso.

I numeri della crisi di Emery

L'Arsenal sta vivendo una delle sue stagioni peggiori della storia recente. I Gunners non infilavano una striscia di 7 partite di fila senza vittorie dal febbraio 1992 quando in panchina c'era George Graham (che arrivò a 8). Arsene Wenger, nelle sue 1235 partite alla guida del club londinese in tutte le competizioni, non era mai rimasto così a lungo senza vittorie. In Premier League i Gunners non vincono dallo scorso 6 ottobre e nelle ultime 5 partite hanno raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte.