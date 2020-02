L'Everton di Ancelotti vince ancora: 3-1 al Crystal Palace, l'Europa è più vicina

Seconda vittoria consecutiva per l’Everton di Carlo Ancelotti che supera anche il Crystal Palace per 3-1 e si rilancia in zona Europa. I toffees trovano il gol del vantaggio con la rete di Bernard al 18’ sull’assist di un rinato Theo Walcott, ma l’ex Arsenal si fa male poco dopo lasciando il capo a Sidibé. Nella ripresa arriva il pareggio della squadra di Hodgson con Benteke, ma l’Everton ritrova immediatamente il vantaggio con l’azione personale di Richarlison.

Richarlison - Everton-Crystal Palace - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Nono gol per il brasiliano che vuole battere il suo record in Premier League (13) da qui al termine della stagione. Nel finale arriva anche il tris dell’Everton con il gol in tap-in di Calvert-Lewin (11° gol per lui) dopo una traversa colpita proprio da Richarlison. Con questo successo l’Everton sale a quota 36 punti a -1 dal Tottenham 5° e a -5 dal Chelsea 4°.