" Lo striscione è bellissimo perché il razzismo è orrendo e dobbiamo combattere contro i razzisti "

Così si legge sull'account Twitter dell'Everton con cui il club inglese mostra un maxi-striscione con il volto di Moise Kean e la scritta in italiano: "No al razzismo". Lo striscione verrà esposto sabato prossimo in tribuna in occasione della sfida di Premier League contro il Manchester City.