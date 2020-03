La Football Association blocca il calcio in Inghilterra fino al 30 aprile

Questa volta l'Inghilterra gioca d'anticipo e blocca i campionati fino al 30 aprile. Ecco uno stralcio del comunicato della Football Association.

" Abbiamo concordato collettivamente che il gioco professionale in Inghilterra verrà ulteriormente posticipato fino al 30 aprile. Il consiglio di amministrazione della FA ha concordato che il limite sia esteso indefinitamente per la stagione 2019/20 in relazione al calcio professionistico. "

Tutte le partite della Premier League, EFL, Women's Super League and Women's Championship, oltre a tutte le gare in programma in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, sono attualmente posticipate.