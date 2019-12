Con la Serie A diretta nuovamente verso Dubai e le Maldive, dopo l’esperimento - durato giusto il tempo di un anno - del calcio italiano anche durante le festività natalizie, gli occhi degli appassionati di pallone anche alle nostre latitudini tornano inevitabilmente sull’unica certezza di queste feste: la Premier League.

Come ogni anno dunque proviamo a ricapitolare quanto successo fin qui - e quando aspettarsi - dall’intensissimo finale di anno e inizio di 2020 del calcio inglese, che propone praticamente partite tutti i giorni dal 26 dicembre al 2 gennaio (a esclusione del 30 e 31). Cosa ha raccontato il campionato inglese fin qui? Quali sono state le certezze e le sorprese? Cosa aspettarsi da questa full-immersion delle feste? Proviamo a farvi strada con la consueta maxi-guida alla Premier League sotto le feste.

Liverpool: ci siamo, è l’anno buono

Bando alla scaramanzia, concetto per altro poco diffuso Oltremanica, da inizio stagione a oggi la Premier League ha dimostrato di avere un solo padrone: il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds sono andati semplicemente come un treno, con quella che di fatto statisticamente è il loro miglior cammino da inizio stagione mai fatto registrare nella storia del club. Il Liverpool ha infatti centrato 16 vittorie e un pareggio su 17 partite disputate. Miglior attacco e migliore difesa; 10 punti di vantaggio sulla seconda con una partita in più da recuperare. Quello dei Reds è stato un autentico dominio dove il Liverpool ha mostrato anche un’evoluzione del suo calcio; una maggiore maturità di squadra. Il reparto offensivo ad esempio è meno ‘Salahcentrico’ rispetto al passato; e la squadra di Klopp è un meccanismo perfetto che manda in gol con più costanza tutti gli interpreti del tridente, ma anche tanti centrocampisti: Milner, Wijnaldum, Keita, Oxlande-Chamberlain. Ecco, l’unica nota sfortunata è proprio in quest’ultimo interprete, con l’inglese nuovamente ko alla caviglia durante la finale del Mondiale per Club.

Jordan Henderson, Jürgen Klopp - FC LiverpoolGetty Images

A tal proposito, l’unica incognita è come i Reds torneranno dallo storico viaggio in Qatar. Forti della conquista dell’unico titolo di prestigio che ancora mancava alla bacheca del club (il sigillo di campioni del mondo), i Reds hanno già il 26 la concreta chance di far fuori definitivamente quella che a oggi è la seconda forza del campionato: il Leicester. Se dovessero trovare 3 punti ancheail King Power Stadium, il Liverpool volerebbe a +13 proprio sulle Foxes e con una partita da recuperare. Di fatto, per Klopp, si tratterebbe di passare al giro di boa con un vantaggio enorme su tutte le inseguitrici e una seconda parte di stagione che, a meno di clamorosi suicidi, andrebbe sul serio solo gestita. Un tabù che dopo trent’anni esatti di attesa (1990) dovrebbe essere finalmente sfatato. A patto, appunto, che a Liverpool si sia effettivamente dimenticato l’autolesionismo del recente passato.

Leicester-Liverpool, giovedì 26 dicembre

Liverpool-Wolverhampton, domenica 29 dicembre

Liverpool-Sheffield United, giovedì 2 gennaio

Video - Klopp: "Ancelotti? Anche se è all'Everton gli auguro buona fortuna. D'altronde è Natale..." 00:57

Leicester, un nuovo miracolo?

Già perché dietro per il Liverpool non si sono visti avversari in grado di tenere il ritmo. Il più credibile, fino a sabato scorso, era stato il Leicester di Brendan Rodgers. Spinti ancora una volta da un calcio molto concreto nelle sue ripartenze e da un Jamie Vardy tornato a livello del miracolo targato Ranieri del 2016, le Foxes sono state insieme allo Sheffield United una delle due clamorose sorprese di questo girone d’andata. Rodgers si è dimostrato ancora una volta il miglior tecnico di passaporto inglese e il Leicester è stato in grado di prodursi in una corsa che dal 19 ottobre al 21 dicembre l’ha visto centrare 9 vittorie e un pareggio.

Jamie Vardy nella sua tipica posa di esultanza: l'inglese ha segnato 13 gol nelle ultime 10 giornate di Premier LeagueGetty Images

A riportare sulla terra le Foxes è stato però il Manchester City di Guardiola, che giusto sabato scorso ha inflitto al Leicester un netto 3-1 che ha in qualche modo definitivamente spento quelle - insensate - voci che parlavano di un possibile miracolo-bis. ‘Insensate’ perché a differenza dell’anno magico di Ranieri, dove il vuoto di potere fu fondamentale per il concretizzarsi della più grande favola sportiva dei nostri tempi, questa Premier League un padrone ce l’ha eccome. E anche lo stesso Manchester City è una squadra che alla fine molto probabilmente terminerà davanti a questo Leicester.

Detto ciò però le Foxes hanno un’occasione importante: tutte le altre grandi del calcio inglese - United, Tottenham, Arsenal e in qualche modo anche lo stesso Chelsea - hanno a che fare con problemi al momento tutt’altro che di banale soluzione. Centrare una nuova storica qualificazione in Champions League potrebbe dunque essere davvero fattibile; anche perché questa squadra ha una grande linea difensiva (guidata da un sontuoso Caglar Soyuncu che l’Italia scoprirà all’Europeo) e che oltre a prendere pochi gol - solo 14 - di fatto non perde mai: le uniche 3 sconfitte sono arrivate a inizio anno contro il Manchester United; e poi contro Liverpool e Manchester City. Insomma, questo Leicester è una squadra tostissima.

Il natale però è tutt’altro che banale: Liverpool in casa e poi le trasferte contro West Ham e Newcastle sono impegni di un certo spessore. Da gestire però ci sono anche 13 punti di vantaggio sul Tottenham, che tra tutte le inseguitrici, sul lungo periodo, potrebbe essere la più seria minaccia: manca tanto, ma il bottino non è niente male.

Leicester-Liverpool, giovedì 26 dicembre

West Ham Leicester, sabato 28 dicembre

Newcastle-Leicester, mercoledì 1 gennaio

Tottenham, adesso servono punti

Un Tottenham che ha conosciuto un girone d’andata disastroso. I finalisti della passata edizione della Champions League sono letteralmente implosi, messi ko da un combinarsi di fattori piuttosto devastante: Kane ha smesso di segnare con costanza - 4 gol tra metà agosto e metà novembre; Alli si è clamorosamente involuto e il caso del mancato rinnovo di Eriksen ha rotto un ingranaggio fondamentale come il danese. Pochettino si è ritrovato così privo dell’apporto delle sue principali stelle; e ad esclusione di Son nessuno ha tenuto a galla la barca. Un 1-1 in casa contro lo Sheffield United in una partita per giunta dominata dalle Blades è costata il posto all’argentino e da lì è arrivato José Mourinho.

Lampard saluta Mourinho prima di Tottenham-ChelseaGetty Images

L’impatto del portoghese c’è stato eccome. Dele Alli in particolare si è come improvvisamente rivitalizzato, sfornando 3 gol e 2 assist nelle prime 4 partite di gestione Mou. Il Tottenham col portoghese ha centrato 4 vittorie su 6 partite, ma il problema grave per Mourinho è che ha comunque perso tutti gli scontri diretti: qui dentro infatti le uniche due sconfitte sono arrivate contro il Manchester United e soprattutto domenica scorsa col Chelsea. Il ko in casa, contro i Blues, è stato particolarmente pesante per due ragioni: la prima è che ha rivitalizzato una squadra in crisi come quella di Lampard; la seconda è che di fatto rappresentava un autentico spareggio Champions. Il Chelsea ha rispedito così il Tottenham a 6 punti dal 4° posto; confermando per altro come sul campo e negli scontri diretti Mourinho abbia ancora tantissimo da lavorare. Il periodo natalizio però può correre in aiuto degli Spurs, che hanno sulla carta 3 partite dove possono (e devono!) tirare fuori 9 punti. Un filotto servirebbe per provare nuovamente a riaccorciare. Anche perché il Chelsea resta una squadra sì avanti in classifica, ma non certo una corazzata.

Tottenham-Brighton, giovedì 26 dicembre

Norwich-Tottenham, sabato 28 dicembre

Southampton-Tottenham, mercoledì 1 gennaio

Video - Mourinho: "La VAR sta uccidendo la miglior lega del mondo" 02:14

Chelsea, cosa vuoi fare da grande?

E’ stata per certi versi una delle squadre più interessanti di questa prima parte di stagione, perché era quella che doveva affrontare la più concreta delle rivoluzioni. Una partenza complicatissima, con solo 2 vittorie tra inizio campionato e fine settembre, ma un filotto successivo che dal ko col Liverpool in poi aveva regalato a Lampard sei vittorie consecutive che avevano (e hanno) riportato il Chelsea in zona Champions League. Tutto risolto quindi? La transizione del nuovo allenatore e un gruppo di giovanissimi nel reparto offensivo ha portato i suoi frutti? Non esattamente.

Il Chelsea ha dimostrato di avere ancora grosse lacune; e in particolare l’ultimo periodo ha mostrato un’incredibile involuzione non solo nel gioco ma anche dal punto di vista dei risultati. Prima della sfida col Tottenham il Chelsea era incappato in 4 sconfitte nelle ultime 5 sfide di Premier League, venendo nuovamente risucchiato verso il basso e travolto da dubbi anche di natura tattica. Mason Mount e Tammy Abraham stanno giocando una buonissima stagione considerando la totale inesperienza a questi livelli, ma rispetto a chi sta davanti il Chelsea segna molto meno e subisce di più.

Mason Mount, una delle stelline del 'giovane nuovo Chelsea' di Frank LampardGetty Images

La “fortuna” di Lampard però è che questa si sta configurando comunque come una stagione molto particolare. I problemi del Tottenham ma soprattutto quelli di Manchester United e Arsenal stanno permettendo al suo ‘giovane Chelsea’ di mantenere una posizione in zona Champions decisamente non scontata a inizio stagione; e che soprattutto non sarebbe stata possibile nelle precedenti annate di Premier per una squadra comunque così altalenante nel suo andamento. Nelle feste i Blues non hanno un calendario impossibile e il successo sul Tottenham di domenica è stato fondamentale per segnare la ripartenza proprio nel momento più importante. Che il peggio sia passato? Lo vedremo nei prossimi giorni.

Chelsea-Southampton, giovedì 26 dicembre

Arsenal-Chelsea, domenica 29 dicembre

Brighton-Chelsea, mercoledì 1 gennaio

Manchester City: l’inevitabile calo fisiologico

100 punti nella stagione 2017/18. 98 punti nella stagione 2018/19. E di per sé questo già dovrebbe bastare. A chi chiede “da dove deriva la ‘crisi’ del Manchester City?”, basta rispondere “dal più semplice dei cali fisiologici”. Inevitabile. La Premier League non è la Serie A. La concorrenza è altissima e il Manchester City di Guardiola, in questo girone d’andata, ha avuto soprattutto a che fare con questo: l’inevitabile logorio del tempo e un avversario semplicemente allucinante fin qui nel proprio cammino. Gli uomini del Pep hanno lasciato effettivamente qualcosina per strada, dimostrandosi meno perfetti di quanto avessero abituato nelle due precedenti stagioni. Ne si può davvero fare una colpa al Manchester City? Probabilmente no. Anche perché l’obiettivo di Guardiola e della società resta fuori dai confini nazionali; e il Man.City – al di là della mera classifica che al momento lo vede terzo – resta il vero antagonista del Liverpool.

Joao Cancelo, fin qui oggetto misterioso del Manchester City di Pep GuardiolaGetty Images

Il problema è che i Reds sono andati davvero troppo forte persino per uno come Guardiola, che perdendo lo scontro diretto oltre che il derby di Manchester con lo United, si è ritrovato dietro di un’enormità (e due o tre pareggi di troppo non hanno aiutato). La domanda dunque è solo una: è plausibile credere in una rimonta? La risposta pare essere negativa. Il periodo natalizio per altro regala al City 3 partite tutt’altro che banali: Wolverhampton in trasferta a cui aggiungere Sheffield United ed Everton – del neo arrivato Ancelotti – in casa. Il cammino è lungo, ma la sensazione è che la testa sia già stata settata altrove.

Wolverhampton-Manchester City, venerdì 27 dicembre

Manchester City-Sheffield United, domenica 29 dicembre

Manchester City-Everton, mercoledì 1 gennaio

Video - Guardiola: "Campagna antirazzismo in Serie A discutibile? Si può battere solo in maniera positiva" 00:14

Manchester United e Arsenal, che disastro

Chi partiva con tutt’altre ambizioni e chi ha clamorosamente deluso sono però Manchester United e Arsenal. Accomunate da un glorioso passato, il presente continua a unirle in una contemporaneità fatta di fallimentari tentativi di ripartenza.

Emery a dirla tutta non aveva neanche incominciato così male la stagione. Fino a metà settembre il suo Arsenal – esclusa la sfida col Liverpool – aveva anche retto. Ma dall’autunno in poi è stata un’escalation di disastri, culminati nell’esonero. La triste verità per i Gunners è che dal 21 ottobre a oggi questa squadra, in tutte le competizioni, ha infilato due – dicasi due! – vittorie: in Europa League con Guimaraes e col West Ham un paio di settimane fa. Fine. L’Arsenal fa acqua da tutte le parti: una squadra che vorrebbe avere una mentalità offensiva ma che non è così spiccata nel suo approccio alle partite; una formazione che non segna poi così molto (24 gol, gli stessi messi a segno dall’Aston Villa terzultimo in classifica per intenderci), ma che ne concede una valanga (27 in 18 partite). Uno squilibrio insomma che non si compensa. Una vittoria in Premier League nelle ultime 10 uscite sono un bottino da retrocessione più che da Europa. E Arteta, nuovo arrivato, eredita una squadra in crisi sotto ogni punto di vista: sia pratico che emozionale. Il suo sarà un lavoro tutt’altro che semplice, anche perché tra tutte le altre big ha forse il peggior calendario sotto le feste con la trasferta di Bournemouth e le visite all’Emirates di Chelsea e Manchester United.

Bournemouth-Arsenal, giovedì 26 dicembre

Arsenal-Chelsea, domenica 29 dicembre

Arsenal-Manchester United, mercoledì 1 dicembre

Mesut Ozil e la brutta reazione dopo una sostituzione: tra i tanti problemi dell'Arsenal di questa stagione, c'è anche il rendimento deludente Getty Images

A Manchester invece avevano sperato di aver finalmente risolto il problema. L’impatto di Solskjær nella scorsa stagione era stato da record, tanto da indurre la società all’immediata conferma. La verità però è che i problemi messi in luce già lo scorso anno appena dopo la firma del tecnico norvegese, si sono ripalesati puntuali anche in questa stagione. Il Manchester United resta infatti un discreto collettivo senza però un’idea di calcio ben precisa: non è fatto per dominare le partite col palleggio; non è poi così letale in ripartenza. E’ più che altro un ibrido neanche troppo ben riuscito. E come tale, non a caso, sta performando.

Lo United ha unito risultati strappati via in grandi partite di orgoglio – (gli unici ad aver fermato il Liverpool ad esempio, ma anche la cinica vittoria nel derby con Guardiola) – ad autentici disastri sul campi delle medio-piccole. I Red Devils sono caduti con Crystal Palace, Newcastle, West Ham e Watford; e hanno lasciato punti con Wolverhampton, Southampton, Aston Villa ed Everton. Un cammino che fin qui inchioda il Manchester United alla realtà dei fatti: e questa significa 8° posto a -7 dal Chelsea, al momento 4° e unico reale obiettivo della stagione. Il periodo natalizio consegna a Solskjær Newcastle, Burnley e Arsenal, ma la verità è che con questo United resta difficile fare un pronostico: può fare punti con tutte, così come perderli ovunque.

Manchester United-Newcastle, giovedì 26 dicembre

Burnley-Manchester United, sabato 28 dicembre

Arsenal-Manchester United, mercoledì 1 gennaio

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer e Marcus RashfordGetty Images

Sheffield United: la sorpresa e un omaggio al calcio di Conte

In questo mezzo vuoto di potere fin qui raccontato il Leicester è la squadra che ha saputo issarsi in alto – anche per le qualità della rosa – ma la vera sorpresa è lo Sheffield United di Chris Wilder. Le Blades sono infatti la più palese eredità tattica lasciata dal passaggio di Antonio Conte in Premier League. Prima di Conte, infatti, non una singola squadra aveva mai proposto il 3-5-2 nel campionato inglese. Conte, che arrivato al primo anno ha messo dietro tutti, ha lasciato un evidente solco nel suo passaggio. Lo Sheffield United infatti pare essere in qualche modo un omaggio al calcio di Conte: una squadra super compatta nell’interpretazione difensiva, con due linee strettissime e due esterni – Baldock e Stevens – che in fase di non possesso fanno diventare la difesa a 5 e chiudono ogni spazio. Grande fisicità, grandissima intensità ma anche buone qualità di palleggio quando si deve uscire palla al piede.

Wilder sembra aver clonato l’idea di calcio di Conte e guarda caso la ricetta funziona. Il suo Sheffield United ha perso una sola partita nelle ultime 11 uscite di Premier League, vincendo tra l’altro le ultime tre. La risultante è un 5° posto a -4 dalla zona Champions assolutamente impronosticabile a inizio campionato; con quella che di fatto con 16 gol subiti è la terza miglior difesa della Premier dopo Liverpool e Leicester (14 gol presi per entrambe). Insomma, in queste feste vi capiterà di vederli sicuramente, essendo le Blades impegnate in due trasferte top contro Manchester City e Liverpool. Sarà interessante vedere cosa ne caveranno fuori perché sono davvero una squadra tutt’altro che banale.

Sheffield United-Watford, giovedì 26 dicembre

Manchester City-Sheffield United, domenica 29 dicembre

Liverpool-Sheffield United, giovedì 2 gennaio

Chris Wilder. L'allenatore dello Sheffield United ringrazia i suoi tifosiGetty Images

Everton, tocca a Carlo Ancelotti

Chi aveva altre ambizioni dalla stagione è l’Everton, incappato però in un girone d’andata semplicemente disastroso. Con una campagna acquisti da 120 milioni di euro si aspettava decisamente qualcosa in più, ma la verità è che proprio i nuovi arrivati hanno steccato. Moise Kean è stato fin qui un autentico buco nell’acqua; Iwobi ha raccolto un bottino di un gol e zero assist in 16 presenze e più di 1000 minuti spesi in campo; e il geometra André Gomes è stato vittima del terribile infortunio col Tottenham. Morale della favola l’Everton è stato disastroso, con un totale di sole 5 vittorie in 18 uscite.

Carlo Ancelotti posa con la maglia dell'Everton, Getty ImagesGetty Images

Ancelotti però eredità una squadra che in qualche modo pare aver ritrovato un po’ di spirito. Duncan Ferguson è rimasto imbattuto nelle ultime 3 uscite – per altro contro Chelsea, Manchester United e Arsenal – e l’ex allenatore del Napoli entra in un ambiente che in qualche modo la scossa pare averla già percepita. Certo, adesso bisognerà iniziare a vincerne qualcuna. E il calendario per Ancelotti dice Burnley in casa e poi trasferte a Newcastle e col Manchester City. Ci sarà da lavorare. E provare soprattutto a valorizzare chi è arrivato in estate.

Everton-Burnley, giovedì 26 dicembre

Newcastle-Everton, sabato 28 dicembre

Manchester City-Everton, mercoledì 1 dicembre