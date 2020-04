La Premier League senza VAR e con 5 sostituzioni a partita: il 3 aprile si decide quando ripartire

Il Belgio chiude, in Italia si spera di tornare a fine maggio. Come succede negli altri campionati? Anche in Inghilterra c'è un progetto per ricominciare a giocare e concludere la Premier League, se non altro per assegnare un titolo meritatissimo al Liverpool e per definire da una parte le squadre che faranno le Coppe europee e dall'altra le squadre che verranno retrocesse in Championship.

Si riprende senza VAR e con 5 sostituzioni

Il Daily Express analizza la proposta effettuata dalla Premier League ai club. Dui i punti chiave: si giocherà senza VAR e si potranno effettuare 5 sostituzioni a gara. A Stockley Park è situato un edificio dove viene gestita la VAR a livello nazionale in Inghilterra. In quell'edificio, infatti, vicino all'aeroporto di Heathrow a Londra, sono tre gli ufficiali che raccolgono e analizzano le immagini per supportare gli arbitri nelle loro decisioni. Ecco che si vuole evitare l'assembramento di persone in un posto chiuso e addio, almeno per questa stagione, alla VAR.

A screen inside the stadium displays the decision to award a penalty following a VAR review during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad StadiumGetty Images

Poi il discorso sostituzioni. In qualche divisione minore si effettuano già 5 cambi, a livello FIFA e UEFA sono permessi 4 cambi per partite che giungono ai supplementari. In Premier League, invece, si potrà fare 5 cambi nei tempi regolamentari, anche calcolando la mole di gare che verrà affrontata nei mesi di giugno e luglio per concludere i campionati: 92 gare in 40 giorni. Ecco che si farà come in Community Shield, 5 cambi possibili in 90 minuti.

Si decide il 3 aprile

Il tutto verrà deciso venerdì 3 aprile, quando si svolgerà un summit tra la Premier League e tutti i club. Sul piatto non solo il discorso VAR e cambi (che è il minimo), ma si studierà la reale data effettiva di partenza e, soprattutto, il tema (spinoso) delle riduzioni salariali.